46. İstanbul Maratonu İçin Trafik Düzenlemeleri

46. İstanbul Maratonu Nedeniyle Trafik Düzenlemeleri

İstanbul Valiliği, 46. İstanbul Maratonu kapsamında 3 Kasım Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını ve alternatif güzergahları açıkladı.

Kapatılacak Yollar ve Saatler

Etkinlik, saat 03.00 itibarıyla başlayacak ve aşağıdaki yollar trafiğe kapatılacak:

Güney Zincirlikuyu ayrımı

Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası

Kuzey Ünalan Ataşehir Sabiha Gökçen ayrımları kapama noktası

Gayrettepe Melas Otel önü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım

Sait Çiftçi varyant üstü D-100 güney katılım

Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi D-100 güney katılım

Kısıklı Caddesi Altunizade köprü üzerinden D-100 kuzey katılım

Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzeye katılım

Mahiriz Caddesi Altunizade köprü üzeri D-100 kuzey yola katılım

Tophanelioğlu Caddesi D-100 kuzeye katılım

Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan kuzey çevre yolu Rıdvan Dedeoğlu Viyadüğü istikametine katılım

Alternatif Rotalar

Yukarıdaki yollara alternatif olarak sürücüler, Güney O-1 kara yolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akımın tamamen kesileceğini ve Büyükdere-Balmumcu-Levent Sarıyer ayrımına yönlendirileceğini belirtildi. Ayrıca akım, Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca Bağlantı yoluna yönlendirilmiş olacak.

Avrasya Tüneli ve Galata Köprüsü Kapatılacak

Saat 06.00 itibarıyla Rauf Orbay ve Kennedy caddeleri ile çeşitli ana yollar da trafiğe kapatılacak. Bu duruma ek olarak Galata Köprüsü ve Avrasya Tüneli iki yönlü olarak kapatılacak. Atatürk ve Ekrem Kurt bulvarları, Balat Sahil Yolu gibi alternatif yollar kullanılabilir.

Avrupa Yakası'nda Ekstra Kapanmalar

Saat 06.00 itibarıyla Avrupa Yakası'ndaki başlıca yollar da kapatılacak. Bu yollar arasında;

Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı

Tat Towers önü

Dolmabahçe Gazhane Caddesi

Beşiktaş Meydanı

Sürücüler, alternatif güzergahlara yönlendirilerek trafiğin akıcı olması sağlanacak.

Anadolu Yakası'ndaki Kapanmalar

Ayrıca, Anadolu Yakası'nda saat 06.00 itibarıyla Kısıklı Caddesi ve Şile yolu gibi yollar da trafiğe kapatılacak. Sürücüler bu durumda Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerini kullanabilecekler.

Gün boyunca yaşanabilecek olumsuzluklar için sürücülerin belirtilen alternatif yolları tercih etmeleri önemle rica edilmektedir.