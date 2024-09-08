460 Okulun Tadilat Çalışmaları Denetimli Serbestlik Kapsamında Yapıldı

460 Okulda Tadilat Çalışmaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu yıl 460 okulun tamirat ve tadilat çalışmasının denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapıldığını açıkladı.

Denetimli Serbestlik Uygulaması

Bakanlık tarafından sağlanan yazılı açıklamada, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla kamu yararına çalışma zorunluluğu bulunan yükümlülerin infaz süreçlerinin denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Bu uygulama, topluma kazandırma ve kamu düzeninin sağlanması hedefine yönelik bir adım olarak dikkat çekiyor.

Uygulamanın Faydaları

Bakan Tunç, kamu yararına çalışma uygulaması ile yükümlülerin kurallara uyma becerisi, çalışma disiplini ve meslek edinmeleri hedeflendiğini vurguladı. Aynı zamanda, bu süreçte yükümlülerin ağaç dikimi, park düzenlemeleri, cadde temizliği ve okul tadilatları gibi çeşitli kamu yararına hizmetlerde yer aldıkları ifade edildi.

Tatil Dönemlerinde Okul Çalışmaları

Tatil dönemlerinde yapılan çalışmalara da değinen Tunç, yaz aylarında 207 okulda badana ve boya işlemleri, 249 okulda çevre düzenlemesi ile bakım ve tamirat işleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Suçlunun Yeniden Topluma Kazandırılması

Bakan, suçluların yaptırımlara tabi tutulmakla birlikte yeniden topluma kazandırılmasının ceza adaletinin temelini oluşturduğunu vurguladı. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, hükümlülerin eğitim ve mesleki deneyim kazanmaları için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.