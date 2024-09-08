Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

460 Okulun Tadilat Çalışmaları Denetimli Serbestlik Kapsamında Yapıldı

460 okulda tadilat çalışmaları, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 08.09.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 08.09.2024 10:22
460 Okulun Tadilat Çalışmaları Denetimli Serbestlik Kapsamında Yapıldı

460 Okulda Tadilat Çalışmaları

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu yıl 460 okulun tamirat ve tadilat çalışmasının denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından yapıldığını açıkladı.

Denetimli Serbestlik Uygulaması

Bakanlık tarafından sağlanan yazılı açıklamada, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla kamu yararına çalışma zorunluluğu bulunan yükümlülerin infaz süreçlerinin denetimli serbestlik müdürlükleri tarafından gerçekleştirildiği belirtildi. Bu uygulama, topluma kazandırma ve kamu düzeninin sağlanması hedefine yönelik bir adım olarak dikkat çekiyor.

Uygulamanın Faydaları

Bakan Tunç, kamu yararına çalışma uygulaması ile yükümlülerin kurallara uyma becerisi, çalışma disiplini ve meslek edinmeleri hedeflendiğini vurguladı. Aynı zamanda, bu süreçte yükümlülerin ağaç dikimi, park düzenlemeleri, cadde temizliği ve okul tadilatları gibi çeşitli kamu yararına hizmetlerde yer aldıkları ifade edildi.

Tatil Dönemlerinde Okul Çalışmaları

Tatil dönemlerinde yapılan çalışmalara da değinen Tunç, yaz aylarında 207 okulda badana ve boya işlemleri, 249 okulda çevre düzenlemesi ile bakım ve tamirat işleri gerçekleştirildiğini belirtti.

Suçlunun Yeniden Topluma Kazandırılması

Bakan, suçluların yaptırımlara tabi tutulmakla birlikte yeniden topluma kazandırılmasının ceza adaletinin temelini oluşturduğunu vurguladı. Sosyal devlet anlayışı çerçevesinde, hükümlülerin eğitim ve mesleki deneyim kazanmaları için çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

İLGİLİ HABERLER

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

MEB 120 Bin Personel Alımı Yapıyor: İşte Şehir Dağılımı ve Başvuru Detayları

Rekabet tavan yapınca emeklinin yüzü güldü! Emekliye ek 24 bin TL ödeme

Eylül 2024'te Türkiye'deki En Ucuz Elektrikli Araçlar: Fiyat Listesi

Peugeot Eylül Ayına Özel Faizsiz Kredi Kampanyası ile Bayilere Koşturdu: 300 Bin TL'ye 0 Faizsiz Kredi İmkanı

Prof. Dr. Naci Görür '7.4 Büyüklüğünde Deprem Bekleniyor' Deyip 3 İlin İsmini Verdi

Sosyal yardım alanlara müjde! Destek ödemelerindeki OVP artışı belli oldu: İşte zamlı 65 yaş maaşı, evde bakım maaşı, engelli maaşları...

O isim asgari ücrete yapılacak dikkat çeken rakamı açıkladı: Asgari ücretli saç baş yoldu!

iPhone 16 Lansman Tarihi Açıklandı! Yeni iPhone 16 Serisinin Özellikleri ve Çıkış Tarihi Belli Oldu

YKS 2024 Ek Tercih İşlemleri Başladı: Süreç Nasıl İşleyecek ve Ücret Ne Kadar?

7 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları!! Aşk, iş, para ve sağlık falı

Duyan döviz bürosuna koştu! Doların 42 TL olacağı tarih açıklandı

2024 Yıl Sonu Enflasyon Tahmini Revize Edildi! Emeklilere Ne Kadar Zam Yapılacak? İşte Detaylar