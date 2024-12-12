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47 Şüpheli DEAŞ Operasyonunda Yakalandı: Gürz-29 Başarıyla Gerçekleşti

DEAŞ'a yönelik düzenlenen Gürz-29 operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı ve önemli malzemeler ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 12.12.2024 12:36
Güncelleme Tarihi: 12.12.2024 12:36
47 Şüpheli DEAŞ Operasyonunda Yakalandı: Gürz-29 Başarıyla Gerçekleşti

DEAŞ'a Yönelik Gürz-29 Operasyonu: 5 İl, 47 Şüpheli

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terör örgütü DEAŞ'a karşı gerçekleştirilen Gürz-29 operasyonları kapsamında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar, Ankara, İstanbul, Mardin, Samsun ve Sakarya illerinde gerçekleştirildi.

Koordinasyon ve Başarılı Çalışmalar

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bu operasyonların Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlükleri tarafından yürütüldüğünü belirtti.

Ele Geçirilen Malzemeler

Gürz-29 operasyonları neticesinde, yakalanan şüphelilerin yanı sıra, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal de ele geçirildi.

Bu operasyonlar, Türkiye'nin terörle mücadeledeki kararlılığının bir göstergesi olarak öne çıkıyor.

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