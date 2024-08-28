47 Yaşında Yüksek Öğrenime Adım Attı

Kırklareli Üniversitesi'nde teknik personel olarak görev yapan 47 yaşındaki Ahmet Akkoca, yüksek öğrenim hayalini gerçekleştirmenin heyecanını yaşıyor.

Akkoca'nın Özgeçmişi

1977 yılında Çorum'un Osmancık ilçesinde doğan Akkoca, Osmancık İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Askerlik hizmetinin ardından çeşitli yevmiyeli işlerde çalıştı. 1995 yılında girdiği üniversite sınavının sonuç belgesine ulaşamayan Akkoca, 29 yıl aradan sonra Kırklareli Üniversitesi'nde teknik personel olarak çalışmaya başladı.

Hayallerinin Peşinde

Ahmet Akkoca, göreve başladıktan sonra yarım kalan hayallerini tamamlamak için yeniden üniversite sınavına girme kararı aldı. Almış olduğu puanla Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'ne kayıt yaptırmaya hak kazandı.

Akkoca'nın Duyguları

Kaydını yaptırdıktan sonra AA muhabirine konuşan Akkoca, "Görev yaptığım üniversitede öğrenci olmak benim için büyük bir heyecan. Artık çalışırken eğitimime de devam edeceğim. 29 yıl aradan sonra girdiğim sınavda başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyorum," dedi.

Akkoca, "1995'te girdiğim sınavın sonuç belgesine ulaşamadım. Kırklareli Üniversitesi'ne memur olarak atandığımda üniversite okuma isteğim güçlendi. Gençlere örnek olmak istiyorum; çünkü ben de öğrencilerimi gören büyüklerim sayesinde heveslendim," ifadelerini kullandı.

Eğitimine Katkı Sağlayacak

Akkoca, üniversite hayatının kendisine pek çok katkı sağlayacağına inancını dile getirerek, "Okumanın yaşı yoktur; faydası vardır. İlahiyat Fakültesi'nde olmak benim için ayrı bir gurur. Gelecek hayallerim için önemli bir adım atmış oldum," diye ekledi.

Kırklareli Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce teknik personel olarak göreve başlayan 47 yaşındaki Ahmet Akkoca, 29 yıl aradan sonra girdiği üniversite sınavında aldığı puanla, görev yaptığı üniversitenin İlahiyat Fakültesi'ne yerleşti. Akkoca, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünde kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Kırklareli Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce teknik personel olarak göreve başlayan 47 yaşındaki Ahmet Akkoca, 29 yıl aradan sonra girdiği üniversite sınavında aldığı puanla, görev yaptığı üniversitenin İlahiyat Fakültesi'ne yerleşti. Akkoca, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünde kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Kırklareli Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce teknik personel olarak göreve başlayan 47 yaşındaki Ahmet Akkoca, 29 yıl aradan sonra girdiği üniversite sınavında aldığı puanla, görev yaptığı üniversitenin İlahiyat Fakültesi'ne yerleşti. Akkoca, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünde kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.

Kırklareli Üniversitesi'nde yaklaşık bir yıl önce teknik personel olarak göreve başlayan 47 yaşındaki Ahmet Akkoca, 29 yıl aradan sonra girdiği üniversite sınavında aldığı puanla, görev yaptığı üniversitenin İlahiyat Fakültesi'ne yerleşti. Akkoca, Kırklareli Üniversitesi Kayalı Kampüsünde kayıt işlemlerini gerçekleştirdi.