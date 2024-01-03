48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak

Erken emeklilik hayali kuranlar için yeni yol açıldı. 51 yaş altı çalışanları ilgilendiren haber gelirken 10 yıl erken emekli olma şansı doğdu. 5-10 yıl arası geri çekilmeler ve şartlar haberimizde yer almaktadır.

48-49-50 yaşında çalışanlar dikkat! Bu formülle anında emekliliğin kapısı açılacak
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Otomatik Katılım Sistemi'ni ikinci basamak emeklilik sistemine dönüştürüldü. Yeni yıl ile hayatımıza girecek olan sistem, tamamlanırken emeklilik olarak 56 yaşında emeklilik imkanı sağlandı. Yeni emeklilik dönemi başlatılırken OVP, emeklilik yaşını uzatarak, kişilerin uzun süre çalışmasına karşılık yeni sistem geliştirildi.

Emekli maaşlarının ödenen primlerine orantılı olarak düzenleme yapılırken emeklilik sisteminde sil baştan yapıldı. EYT, sosyal güvenlik sisteminde dengeler farklılaşırken bahsi geçen aktif-pasif dengesinin etkileyerek emekliye karşılık düşen çalışan sayısında azaltmalar yapıldı. Uzun vadede emekli başına düşen çalışan sayısında azaltmalar yaşandı.

OVP sistemi
ESNEK ÇALIŞMA VE TEKNOLOJİK YENİLİK
OVP kapsamı üzerinde esnek çalışma şekillerinin etkili olması bilinirken kayıtdışı istihdama mücadele üzerinde teknolojik imkanlardan faydalanmak mümkün. Sağlık hizmetlerinde kontrol yapılırken hizmet basamaklarının uygun kullanımına teşvik edildi.
Tamamlayıcı emeklilik sistemi, Türkiye'nin sosyal güvenlik sisteminde en önemli yenilikler yapılırken Bağkur sigortalıları için önemli farklılık yaşandı. Prim gün şartının 9000'den 7200'e indirilmesiyle emeklilik imkanı sağlandı.

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