49-50 yaş ile emeklilik hayal değil! Sigorta girişine dikkat: Kısmi emeklilik piyangosu çıktı

Milyonlarca emekli olmak isteyen vatandaş internet üzerinden EYT yasası kapsamında sunulacak olan kısmi emeklilik şartlarını araştırıyor. Peki kısmi emeklilik hakkından kimler faydalanacak? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYT YASASI KAPSAMINDA KISMİ EMEKLİLİK GELİYOR

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Yaş sebebiyle emekli olamayan vatandaşlar 1999 senesinden önce sigortaları başlaması halinde emeklilik hakkı elde etti. Ancak bir günle bile emeklilik hakkını kaçıranlar kısmi emeklilikle ilgili şartları araştırıyor.





EYT yasasıyla birlikte bir günle, bir ayla, bir seneyle emekli olma hakkını kaçıran vatandaşların 17 sene daha çalışması gerekiyor. Ancak hayata geçirilmesi beklenen kısmi emeklilik yasasıyla birlikte kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurarak emekli olması bekleniyor. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortası başlayanlar için 9 bin prim günü ve kadınlarda 58 erkeklerde 65 yaşa kadar kademeli olarak artış gösteren yaşın tamamlanması gerekecek.