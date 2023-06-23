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49-50 yaş ile emeklilik hayal değil! Sigorta girişine dikkat: Kısmi emeklilik piyangosu çıktı

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49-50 yaş ile emeklilik hayal değil! Sigorta girişine dikkat: Kısmi emeklilik piyangosu çıktı
EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte en çok araştırılan konulardan biri de kısmi emeklilikle ilgili oldu. Peki kısmi emeklilik şartları neler? Tüm detaylar haberimizde.

Milyonlarca emekli olmak isteyen vatandaş internet üzerinden EYT yasası kapsamında sunulacak olan kısmi emeklilik şartlarını araştırıyor. Peki kısmi emeklilik hakkından kimler faydalanacak? Şartlar ne olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

EYT YASASI KAPSAMINDA KISMİ EMEKLİLİK GELİYOR

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte milyonlarca vatandaş emeklilik hakkı kazandı. Yaş sebebiyle emekli olamayan vatandaşlar 1999 senesinden önce sigortaları başlaması halinde emeklilik hakkı elde etti. Ancak bir günle bile emeklilik hakkını kaçıranlar kısmi emeklilikle ilgili şartları araştırıyor. 

Kısmi Emeklilikle İlgili Yeni Düzenlemeler

EYT yasasıyla birlikte bir günle, bir ayla, bir seneyle emekli olma hakkını kaçıran vatandaşların 17 sene daha çalışması gerekiyor. Ancak hayata geçirilmesi beklenen kısmi emeklilik yasasıyla birlikte kadınların 58, erkeklerin 60 yaşını doldurarak emekli olması bekleniyor. 1 Mayıs 2008 tarihinden sonra sigortası başlayanlar için 9 bin prim günü ve kadınlarda 58 erkeklerde 65 yaşa kadar kademeli olarak artış gösteren yaşın tamamlanması gerekecek. 

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