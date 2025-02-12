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493 Köyde Ulaşım Sorunu: Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da Karla Mücadele Devam Ediyor

Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da 493 köy yolu kar nedeniyle kapalı. Ulaşımın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 19:03
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 19:03
493 Köyde Ulaşım Sorunu: Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da Karla Mücadele Devam Ediyor

493 Köyde Ulaşım Sorunu

Sinop, Tokat, Amasya ve Kastamonu'da etkili olan kar yağışı, 493 yerleşim biriminin yolunu kapattı. Bu bölgelerde, kapalı yolların açılması için çalışmalar devam ediyor.

Sinop'ta Durum

Sinop'ta, kar nedeniyle ay kapanan köy yolları arasında Ayancık'ta 12, Gerze'de 4, Boyabat'ta 36, Durağan'da 3, Erfelek'te 21, Saraydüzü'nde 3 ve merkez ilçede 4 yol bulunuyor. Toplamda 83 köy yolu ulaşımda kapalı.

Diğer İllerdeki Durum

Tokat'ta kar yağışı sonrası 40 köy yolu ulaşıma kapalı olarak kaydedilirken, Amasya'da 35 köy yolunda da ulaşım sağlanamıyor. Kastamonu'da ise kar yağışının etkisiyle 335 köy yolu ulaşıma kapalı.

Çalışmalar Sürüyor

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için gerekli çalışmaları yürütmekte. Çorum İl Özel İdaresi'nden alınan bilgilere göre, il genelinde ulaşıma kapalı olan 39 köy yolu yapılan çalışmalar sonucunda açılmış durumda.

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