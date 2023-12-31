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5,2 şiddetinde korkutan deprem! Birçok kentte hissedildi

5,2 şiddetinde korkutan deprem! Birçok kentte hissedildi Bosna Hersek'in orta kesimlerinde, Zenica kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle birçok kentte sarsıntı hissedildi. Yerel yetkililer, depremin ardından olası hasarları değerlendirmek ve güvenlik önlemleri almak için çalışmalara başladı. Şu ana kadar can kaybı veya önemli hasar bildirilmese de, depremin neden olduğu endişe ve paniğin etkisiyle bölgedeki insanlar arasında tedirginlik hakim.