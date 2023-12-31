5,2 şiddetinde korkutan deprem! Birçok kentte hissedildi
Bosna Hersek'in orta kesimlerinde, Zenica kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin etkisiyle birçok kentte sarsıntı hissedildi. Yerel yetkililer, depremin ardından olası hasarları değerlendirmek ve güvenlik önlemleri almak için çalışmalara başladı. Şu ana kadar can kaybı veya önemli hasar bildirilmese de, depremin neden olduğu endişe ve paniğin etkisiyle bölgedeki insanlar arasında tedirginlik hakim.
Bosna Hersek'in orta kesimlerinde, Zenica kenti yakınlarında 5,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) tarafından paylaşılan verilere göre, depremin merkez üssü Zenica kentinin 10 kilometre kuzeybatısında yer aldı, ve yerel saatle 21.43'te meydana geldi. Sarsıntının etkisi, birçok kentte hissedildi