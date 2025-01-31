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5. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi Yapay Zeka ile Çığır Açıyor

Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, Ankara'da devam eden kongrede yapay zekanın kanser tedavisindeki önemini vurguladı.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 15:39
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 16:10
5. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi Yapay Zeka ile Çığır Açıyor

5. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi Başladı

Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kanserde yapay zeka çağının başladığını ve hızla ilerlediğini belirtti. Prof. Dr. Altuntaş, bu konuyu gündeme getirdiği basın toplantısında, "Yapay zeka, kanser yönetimini çok farklı bir noktaya evirmekte." dedi.

Kongre, 2 Şubat'ta sona erecek olan 5. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi çerçevesinde, kanserde erken tanının tedavi başarı oranını %90-95 seviyesine çıkardığını vurguladı. Sağlık Bakanlığı'nın kanser erken teşhis merkezlerinde yapılan taramaları hatırlatan Altuntaş, "Likit biyopsiler, sanal biyopsiler ve sentetik biyopsiler gibi teknikler, önümüzdeki süreçlerde kanserin erken teşhisinde önemli rol oynayacaktır," diyerek bu yaklaşımların kanser yönetiminde sağladığı katkılara dikkat çekti.

Gelişmiş ülkelerde kanser tedavisinde kimyasal ilaçların 2035'ten sonra neredeyse hiç kullanılmayacağına da değinen Altuntaş, kanser teşhislerinde yapay zekanın önemine ilişkin, "Kanserde yapay zeka çağı başlamıştır ve hızla ilerlemektedir. Yapay zeka, tanı, tedavi, takip ve yeni moleküllerin geliştirilmesi konusunda son derece önemli katkılar sağlamaktadır," ifadelerini kullandı.

Kongre kapsamında, kanser tanı ve tedavisinde yapay zekanın kullanımı, kök hücre nakli, immünoterapi, hedefli tedaviler, kanser aşıları, hücresel ve genetik tedaviler gibi güncel gelişmeler ele alınacak.

Başkentte "5. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi" düzenlendi. Kongreye, Ankara Hematoloji ve...

Başkentte "5. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi" düzenlendi. Kongreye, Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş (sol 4) da katıldı.

Başkentte "5. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi" düzenlendi. Kongreye, Ankara Hematoloji ve...

Başkentte "5. Ankara Hematoloji ve Onkoloji Kongresi" düzenlendi. Kongreye, Ankara Hematoloji ve Onkoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş (sol 4) da katıldı.

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