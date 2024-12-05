5 Aralık 2024: Kocaeli Zirvesi, Eğitim Harcamaları Açıklanacak ve Uluslararası Diplomasi Gelişmeleri

GÜNDEM ÖZETİ - 5 Aralık 2024

Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Kocaeli Kent Ekonomileri Zirvesi ile OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni programına katılım sağlanacak. Etkinliğin detayları ise şu şekilde; (Kocaeli/09.30/13.00)

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Global Farm Summit 2024 3. Çiftlik Zirvesi'ne katılacak ve Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek. Gözler, bu önemli ziyarette olacak. (Bursa/10.00/14.00/15.00)

Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı eğitim harcamaları istatistiklerini açıklayacak. Bu veri, eğitim politikaları açısından büyük önem taşıyor. (Ankara/10.00)

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve bankacılık istatistiklerini duyuracak. (Ankara/14.30)

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ise haftalık bankacılık sektörü verilerini açıklayacak. (Ankara/14.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 31. Bakanlar Konseyi Toplantısı'na katılacak. (Valetta)

Suriye'de, rejim karşıtı silahlı grupların kontrolündeki Halep, İdlib ve Hama'daki gelişmelerin yanı sıra Suriye Milli Ordusu'nun Tel Rıfat ilçe merkezini PKK/YPG'den kurtardığı Özgürlük Şafağı Operasyonu da takip ediliyor. (Halep/İdlib/Tel Rıfat)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler izlenmeye devam ediyor. (Gazze/Kudüs)

SPOR

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü kapsamında düzenlenecek "Gönüllülüğün Evrensel Gücü" etkinliğine katılacak. (İstanbul/14.00)

Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu, toplamda 7 müsabakayla gerçekleşecek. Maçlar şu şekilde; Central Hospital Ümraniyespor-E Koleji Isparta 32, Ankara Demirspor-GMG Kastamonuspor, Ankara Keçiörengücü-Beyoğlu Yeni Çarşıspor, Karaman FK-Esenler Erokspor, Atakaş Hatayspor-Osmaniyespor FK, Çaykur Rizespor-Silivrispor, Gaziantep FK-Batman Petrolspor.

THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında; Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris Kaunas takımına, Fenerbahçe Beko ise İspanya'nın Real Madrid takımına konuk olacak. (Kaunas/21.00/Madrid/22.45)

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe Medicana, Yunanistan'ın Olympiakos takımıyla karşılaşacak. (Atina/20.00)

CEV Erkekler Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Spor Toto, Almanya'nın WWK Volleys takımına konuk olacak. (Herrsching/21.30)

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