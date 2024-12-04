5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'nde Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan Özel Etkinlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Gönüllülere Özel Etkinlik

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü şerefine özel bir etkinlik düzenleyecek. Etkinlikte, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ‘Gönüllülük İyi Niyet Beyanı’ ile kamuoyuna hitap edecek.

Etkinliğin Detayları

“Gönüllülüğün Evrensel Gücü” temasıyla düzenlenen etkinlik, İstanbul Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda saat 14.00'te başlayacak. Bu organizasyon, gönüllülüğün ilham veren gücünü kutlamak amacıyla hayata geçiriliyor.

Katılımcılar ve Konuşmalar

Etkinliğe, Türkiye'nin 81 ilinden gençlerin katılması bekleniyor. Ayrıca, Gonulluyuzbiz.gov.tr platformunun yeni kurumsal kimliği de burada tanıtılacak. Medya, eğitim, çevre ve toplumsal dayanışma gibi konular, alanında uzman konuşmacılar tarafından tartışılacak.