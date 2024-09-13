5. Dünya Göçebe Oyunları Kazakistan'ın Zaferiyle Sona Erdi

5. Dünya Göçebe Oyunları'nda Kazakistan Şampiyon Oldu

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 5. Dünya Göçebe Oyunları, ev sahibi ülkenin büyük bir başarı elde etmesiyle sonuçlandı.

Katılım ve Yarışmalar

Bu yılki organizasyonda 89 ülkeden 2 binden fazla sporcu, 21 geleneksel spor dalında mücadele etti. Kazakistan, 43 altın, 34 gümüş ve 37 bronz madalya kazanarak toplamda 114 madalya ile birinci oldu.

Kapanış Töreni Duygusal Anlar Yaşattı

Kapanış törenine Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Kazakistan Turizm ve Spor Bakanı Yerbol Mirzabosinov, Kırgızistan Kültür Bakanı Altınbek Maksutov ve diğer birçok davetli katıldı. Mirzabosinov, kapanışta yaptığı konuşmada, "Dünya Göçebe Oyunları, geleneksel sporları ve Kazak kültürünü tanıtmak için büyük bir fırsat sunuyor," diyerek oyunun önemini vurguladı.

Oyunların Ardından Gelen Başarılar

Oyunlar sonucunda Kırgızistan 19 altın, 21 gümüş ve 25 bronz ile ikinci, Rusya 12 altın, 10 gümüş ve 25 bronz ile üçüncü, Özbekistan ise 11 altın, 12 gümüş ve 11 bronz ile dördüncü oldu. Türkiye, 2 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya ile beşinci sırada yer aldı.

Önümüzdeki Oyunlar İçin Hazırlıklar Başladı

Mirzabosinov, 2026 yılında 6. Dünya Göçebe Oyunları için Kırgız Bakan Maksutov'a geleneksel göçebe su içme şişesi "torsuk"u teslim etti. Önümüzdeki organizasyonun da büyük bir ilgi göreceğine inanılıyor.

Büyük Bozkırda Buluşma

8 Eylül'de büyük bir açılış töreni ile başlayan 5. Dünya Göçebe Oyunları, 6 gün boyunca sürdü ve geleneksel müzik, dans ve gösterilerle doyumsuz anlar yaşattı.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da sona eren 5. Dünya Göçebe Oyunları’nda şampiyon ev sahibi oldu. Organizasyonda 89 ülkeden 21 geleneksel spor dalında 2 binden fazla sporcunun mücadele etti. Oyunların birinciliğini 43’ü altın, 34’ü gümüş, 37’si bronz 114 madalya kazanan Kazakistan elde etti.