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5. Esenler Film Festivali 13-17 Aralık'ta Sinemaseverlerle Buluşuyor

5. Esenler Film Festivali, 'aile' temasıyla 13-17 Aralık tarihlerinde ödüllü filmleri ve etkinlikleri ile sinemaseverleri ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 04.12.2024 14:34
Güncelleme Tarihi: 04.12.2024 14:34
5. Esenler Film Festivali 13-17 Aralık'ta Sinemaseverlerle Buluşuyor

Festivalin Teması ve Tarihleri

Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 5. kez düzenlenen Esenler Film Festivali, 13-17 Aralık tarihleri arasında aile temasıyla gerçekleştirilecek.

Ödüllü Filmler ve Görüntülenme Fırsatları

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, festivalde ulusal ve uluslararası alanda adından söz ettiren ödüllü filmler izleyicilerle buluşacak. Festivalin "Yakın Plan Türkiye" bölümünde, yurt içi ve yurt dışındaki festivallerden ödüllerle dönen yerli yapımlar arasında önemli eserler yer alacak.

Bu kapsamda, 49. Toronto Uluslararası Film Festivali'nde dünya prömiyerini gerçekleştiren Belkıs Bayrak imzalı "Gülizar", çeşitli ödüllerle dönen Erkan Tahhuşoğlu'nun yönettiği "Döngü", İsmail Güneş'in yeni filmi "Kurban" ve Müge Uğurlar'ın yönettiği "Derun" gibi eserler festivalde gösterilecek.

Uluslararası Seçkiler

Festivalde ayrıca Azerbaycan, Özbekistan ve Kırgızistan'dan gelen ödüllü filmler de yer alacak. Aile Filmleri Seçkisi'nde Elçin Musaoğlu'nun Türkiye prömiyerini 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde yapan "Meryem" ve Shokir Kholikov'un uluslararası festivallerden ödüller kazanan "Sunday" filmi seyircilerin beğenisine sunulacak.

Aynı bölümde, Kırgızistanlı yönetmen Asel Zhuraeva'nın "Tenir Bendi", İranlı yönetmen İsmail Monsef'in "Kömür" ve Zeki Subaşı'nın "Bizim İçin" filmleri de gösterilecek.

Çocuklar için Film Seçkisi

Festivalin çocuk filmleri seçkisi de oldukça dikkat çekici. Yönetmenliğini Haydar Sinan Güngör ve Yunus Emre Çakır'ın üstlendiği "Ekip Siberay" ile Ali Karaçam'ın "Kaptan Pengu ve Arkadaşları" filmleri minik sinemaseverlerle buluşacak.

Etkinlikler ve Yarışmalar

5. Esenler Film Festivali, beş gün boyunca Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Yeşilçam Sineması'nda film gösterimleri, ustalık sınıfları, söyleşiler ve panellere ev sahipliği yapacak.

Bu yıl rekor düzeyde başvurunun gerçekleştiği festivalin Kısa Film Yarışması ve Kısa Film Yapım Desteği finalistleri ise daha sonra açıklanacak. Dereceye girenlere ödülleri, 17 Aralık akşamı Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek törenle verilecektir.

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