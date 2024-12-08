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5. Esenler Film Festivali'nin Ana Jürisi Duyuruldu!

5. Esenler Film Festivali'nin ana jürisi belli oldu. Festival 13-17 Aralık'ta 'Aile' temasıyla gerçekleştirilecek.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:13
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:13
5. Esenler Film Festivali'nin Ana Jürisi Duyuruldu!

5. Esenler Film Festivali'nde Aile Teması

Bu yıl "Aile" temasıyla 13-17 Aralık tarihleri arasında sanatseverlerle buluşacak olan 5. Esenler Film Festivali'nin ana jürisi açıklandı. Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen festival, dünyaca ünlü yönetmenleri, ödüllü yapımları ve ulusal ile uluslararası sanatçıları buluşturmayı hedefliyor.

Jüri Üyeleri Tanıtıldı

Festivalin başkanlığını gerçekleştiren Fikret Kuşkan ile birlikte unutulmaz oyunlarda gösterdiği performanslarıyla hafızalarda yer eden ödüllü oyuncu Bennu Yıldırımlar, başarılı yapımlarda imzası bulunan TRT Sinema Müdürü Faruk Güven, ulusal ve uluslararası birçok ödül kazanan Cengis Temuçin Asiltürk ve festivallerde önemli ödüller almış olan Eylem Kaftan yer alacak.

Kısa Film Yarışması ve Ödüller

Festival, Kısa Film Yarışması bölümünde 10 filmin yarışacağı bir platform sunacak. Bu yarışmada, en iyi filme 50 bin, ikinci filme 40 bin, üçüncü filme 30 bin lira ödül verilecek. Ayrıca finalistler için her birine 7'şer bin lira dağıtılarak toplamda 169 bin lira ödül verilecektir.

Ödüller, 17 Aralık tarihinde Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek olan törenle sahiplerine takdim edilecektir.

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