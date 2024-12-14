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5. Esenler Film Festivali, Onur Ödülleri ile Kapılarını Açtı

Esenler Film Festivali, Onur Ödülleri ile başladı. Ödüller Müge Akyamaç ve Mazlum Kiper'e verildi.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 12:18
5. Esenler Film Festivali, Onur Ödülleri ile Kapılarını Açtı

5. Esenler Film Festivali, Onur Ödülleri ile Kapılarını Açtı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 5. Esenler Film Festivali açılış programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Ziraat Katılım'ın destekleriyle, ünlü yönetmenleri, ödüllü yapımları ve ulusal ile uluslararası sanatçıları buluşturuyor.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Açılış törenine Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen ve festivalin jüri başkanı Fikret Kuşkan gibi önemli isimler katıldı. Ayrıca, Onur Ödülleri oyuncular Müge Akyamaç ve Mazlum Kiper'e verildi.

İstanbul Vali Yardımcısı'ndan Aile Temasına Vurgu

İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, festivalin 5. yılına ulaşmasının takdir edilmesi gereken bir başarı olduğunu belirtti. Ayrıca, aile kavramının toplumsal değerler üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu ifade etti.

Başkan Göksu’nun Aile Mesajı

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, konuşmasında ailenin insanın ilk hayat mektebi olduğunu vurgulayarak, aile temasının bu yıl festivalin merkezine alındığını belirtti. Göksu, yalnızca aile kavramını değil, toplumun bu değerle sağlam bir biçimde ilerlemesini sağlayacak projeleri destekleyeceklerini söyledi.

Onur Ödülü Sahiplerinden Açıklamalar

Akyamaç, Onur Ödülü almanın kendisine büyük bir mutluluk verdiğini belirtirken, Kiper ise Türk televizyon dizilerinin dünya çapında öncü olduğunu ve bununla gurur duymamız gerektiğini ifade etti.

Festivalin Etkinlik Programı

Festival boyunca film gösterimleri, söyleşiler ve paneller düzenlenecek. Dr. Kadir Topbaş Kültür Merkezi'nde bugün "Ölümsüz Karanfiller," "Döngü" ve çocuk filmleri gösterilecek. Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi'nde farklı söyleşiler yapılacak ve AKM sinemasında "Gülizar" filmi gösterilecek.

Ödül Töreni 17 Aralık’ta

Festivalin kazananları, 17 Aralık’ta Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenecek ödül töreniyle açıklanacak.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" açılış programı, Dr. Kadir...

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" açılış programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festivalin jüri başkanı Fikret Kuşkan, törende konuşma yaptı.

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" açılış programı, Dr. Kadir...

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Esenler Film Festivali" açılış programı, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Festivalin jüri başkanı Fikret Kuşkan, törende konuşma yaptı.

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