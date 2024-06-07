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5 ilde 2 ayrı suç örgütüne operasyon: ‘Kuyu-3’ ile 30 kişiye gözaltı

Ordu merkezli olmak üzere 5 ilde gerçekleştirilen ve iki ayrı suç örgütüne yönelik olarak düzenlenen ‘Kuyu-3’ operasyonları sonucunda, 30 şüpheli yakalandı.

Yayın Tarihi: 07.06.2024 18:00
Güncelleme Tarihi: 07.06.2024 18:00
5 ilde 2 ayrı suç örgütüne operasyon: ‘Kuyu-3’ ile 30 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Kuyu-3’ operasyonları hakkında bilgi verdi. Bakan Yerlikaya, Ordu merkezli olarak 5 ilde birden gerçekleştirilen operasyonların iki ayrı suç örgütüne yönelik olduğunu belirtti. Yapılan operasyonlar sonucunda 30 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı’nın koordinesindeki operasyonlar, ele başı firari Ercan Yılmaz ve ele başı firari Sercan Sayal’ın suç örgütlerine karşı düzenlendi. Suç örgütü ele başlarının yurt dışında firari olduğu bilgisi de verildi.

İki ayrı suç örgütünün üyelerinin, tehdit, yağma, silahlı saldırı, silahlı eylem gibi suçlara karıştığı ifade edildi. Bu tür suçlara karıştığı düşünülen 30 şüpheli ele geçirilirken, operasyonlarda çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tüfek de ele geçirildi.

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