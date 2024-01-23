5 İlde FETÖ operasyonu: Kıskaç-5 ile 27 şüpheli yakalandı

FETÖ terör örgütü ile mücadele sürdürülüyor. Ekipler çeşitli illerde yürüttükleri operasyonlar ile arama listesinde adı olan şüphelileri bir bir ele geçiriyor. Son olarak Aydın, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı FETÖ operasyonları düzenlendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen FETÖ’ye karşı “Kıskaç-5” Operasyonlarında, FETÖ ile bağlantılı oldukları ifade edilen, ByLock kullandıkları belirlenen ve aranan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli ele geçirildi.



KISKAÇ-5 OPERSAYONUNDA 5 İLDE 27 GÖZALTI

FETÖ mensuplarının, tutuklanmamak veya gözaltına alınmamak için saklandıkları Gaybubet evlerine Ankara ve Denizli'de operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Kıskaç-5 Operasyonları kapsamında 5 ilde toplam 27 şüpheli yakalandığının bilgisini aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında:

"Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı