5 İlde FETÖ operasyonu: Kıskaç-5 ile 27 şüpheli yakalandı

FETÖ'ye karşı 5 ilde eş zamanlı "Kıskaç-5" operasyonları yapıldı. Operasyonlarda 27 şüpheli gözaltına alındı. Operasyona dair ayrıntıları İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

5 İlde FETÖ operasyonu: Kıskaç-5 ile 27 şüpheli yakalandı
Yayın Tarihi:

FETÖ terör örgütü ile mücadele sürdürülüyor. Ekipler çeşitli illerde yürüttükleri operasyonlar ile arama listesinde adı olan şüphelileri bir bir ele geçiriyor. Son olarak Aydın, Bursa ve İzmir'de eş zamanlı FETÖ operasyonları düzenlendi. 

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütülen FETÖ’ye karşı “Kıskaç-5” Operasyonlarında, FETÖ ile bağlantılı oldukları ifade edilen, ByLock kullandıkları belirlenen ve aranan şahıslara yönelik İzmir, Aydın ve Bursa'da operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 20 şüpheli ele geçirildi.

KISKAÇ-5 OPERSAYONUNDA 5 İLDE 27 GÖZALTI

FETÖ mensuplarının, tutuklanmamak veya gözaltına alınmamak için saklandıkları Gaybubet evlerine Ankara ve Denizli'de operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda 7 şüpheli gözaltına alındı. Kıskaç-5 Operasyonları kapsamında 5 ilde toplam 27 şüpheli yakalandığının bilgisini aktaran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında: 

"Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı

Öne Çıkanlar
Bu pazar fiyatlarına ortalık karışacak! Ankara’da bugün kurulan pazar cepleri yaktı Bu pazar fiyatlarına ortalık karışacak! Ankara’da bugün kurulan pazar cepleri yaktı
Yapı Kredi emekliyi davet ediyor! İşte emekli promosyonuna ek kampanya fırsatı Yapı Kredi emekliyi davet ediyor! İşte emekli promosyonuna ek kampanya fırsatı
Gram altın almayan dizlerini dövecek! Bu rakamı bile mumla arayacağız Gram altın almayan dizlerini dövecek! Bu rakamı bile mumla arayacağız
Çok Okunanlar
Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak Bu 3 şartı sağlayan yaşadı! Dilekçesini veren emekli olacak Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı Adalet Bakanlığı personel alımı başladı! Belgesini getirene bakanlık kapıları aralandı İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat İş arayanlara KPSS puanı yeter! Belediyede yüksek maaş almak için son fırsat KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak KPSS aranmadan hemen işe alım yapılacak! Diplomasını getiren işi kapacak İşsizlik maaşında o şart ortadan kalktı! Artık herkese tıkır tıkır ödenecek İşsizlik maaşında o şart ortadan kalktı! Artık herkese tıkır tıkır ödenecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek Arabası olanlar bunu bilmeden trafiğe çıkmasın! O paralar iade edilecek