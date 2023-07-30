5 ildeki 12 alan için karar Resmi Gazete'de

Bu konudaki Cumhurbaşkanlığı kararı esmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararlar, Bolu, Balıkesir ve Erzurum'un yanı sıra Mersin ve Sakarya doğal sitleri çerçevesinde belirli alanların harita ve krokilerini, sınırlarını ve koordinatlarını içermektedir.

Buna göre Bolu'nun Seben ilçesinde Solaklar Köyü Taş Yerleşkesi, Balıkesir'in Marmara ilçesinde Marmara-Saraylar ve Merkez Ada, Erzurum'un Yakutiye ilçesinde Erzurum Sazlığı Potansiyeli Tabiatı Koruma Alanı, Mersin'in Anamur ilçesinde Mamure Kalesi, Dragon Deresi ve Pullu yer alıyor. Aydıncık İlçesinde Orman (MER 18), Gilindere Mağarası ile birlikte Aydıncık Adası, Bozyazı İlçesinde Eski Arsinoe Kenti (MER 12) ve aynı zamanda Sakarya'nın Geyve İlçesinde Beşiktaş Vadisi ile Top Deresi Vadisi Tabiatı Koruma Alanı 'kesin korunacak hassas alan' olarak tescillendi.