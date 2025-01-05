5 Ocak 2025 Gündem Özeti: Siyasi ve Spor Etkinlikleri

GÜNDEM ÖZETİ / 5 Ocak 2025

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1. Siyasi Etkinlikler

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Töreni'ne katılacak. Ayrıca Erzurum Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde düzenlenecek halk buluşmasında yer alacak ve CHP Erzurum İl Başkanlığını ziyaret edecek.

(Kars/08.30/10.00/Erzurum/14.30-16.30)

Yasama ve Yürütme

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Bartın Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Bartın/13.00)

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sarıkamış Şehitlerini Anma Yürüyüşü ve Töreni'nde yer alacak.

(Kars/08.30/09.30)

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenecek AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları 7. Olağan Kongresi'ne katılacak.

(Kocaeli/14.00)

Dünya Diplomasi

Suriye'de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından gelişmeler yakından takip ediliyor.

(Şam/Halep)

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına dair gelişmeler izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

Spor Etkinlikleri

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sarıkamış Harekatı'nın 110. yıl dönümünde anma etkinliklerine katılacak.

(Kars/08.30/10.00)

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında; Kasımpaşa-Gaziantep FK, Fenerbahçe-Atakaş Hatayspor ve Sipay Bodrum FK-Bellona Kayserispor maçları oynanacak.

(İstanbul/13.30/19.00/Muğla/16.00)

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasına; Central Hospital Ümraniyespor-Erzurumspor FK, Uğur Okulları İstanbulspor-Esenler Erokspor, Teksüt Bandırmaspor-Manisa FK ve Adanaspor-Amed Sportif Faaliyetler maçlarıyla devam edilecek.

(İstanbul/13.30/16.00/Balıkesir/13.30/Adana/19.00)

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında; Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket-Türk Telekom, Beşiktaş Fibabanka-Anadolu Efes ve Karşıyaka-Fenerbahçe Beko karşı karşıya gelecek.

(Denizli/15.30/İstanbul/18.00/İzmir/20.30)

ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftası İlkem Yapı Tarsusspor-OGM Ormanspor maçıyla tamamlanacak.

(Mersin/15.00)

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında; Zerenspor-Beşiktaş, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru, Aras Kargo-Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor-Keçiören Belediyesi Sigorta Shop ve Bahçelievler Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit maçları oynanacak.

(Ankara/13.00/Aydın/15.00/İzmir/15.30/İstanbul/17.00/18.00)

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in 10. haftasında; Armada Praxis Yalıkavak-Üsküdar Belediyespor, Adasokağı-Ortahisar Belediyespor ve Yenimahalle Belediyespor-Kırşehir Belediyespor maçları gerçekleştirilecek.

(Muğla/Adana/16.00/Ankara/18.00)

Fransa Süper Kupası finali, Paris Saint Germain ile Monaco arasında Katar'da oynanacak.

(Doha/19.30)

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