5 Şubat 2025 Gündem: Meclis Toplantıları ve Spor Müsabakaları

GÜNDEM / 5 Şubat 2025

Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den - Genel Kurul, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. - İYİ Parti ve Yeni Yol Partisinin grup toplantıları yapılacak. (TBMM/14.00/10.30/09.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

EKONOMİ FİNANS

1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İFCO Hazır Giyim Fuarı'na katılacak. (İstanbul/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler izleniyor. (Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Ankara’da düzenlenen Diplomat Akademi Kampı Açılış Dersi programına katılacak. (Ankara/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- Ziraat Türkiye Kupası gruplarında ikinci hafta maçlarına devam edilecek. İskenderunspor-Trabzonspor, Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor, Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe-Erzurumspor FK müsabakaları oynanacak. (İskenderun/13.00/Muğla/15.30/Rize/18.00/İstanbul/20.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

3- BKT Avrupa Kupası'nın 18. ve son haftasında; Beşiktaş Fibabanka, İtalya'nın Dolomiti Energia takımını ağırlayacak; Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Bank Yahav takımıyla Bulgaristan'ın Samokov kentinde, Bahçeşehir Koleji ise İspanya'nın Joventut Badalona ekibiyle deplasmanda karşılaşacak. (İstanbul/20.00/Samokov/21.30/Badalona/22.30) (Fotoğraflı)

4- Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu J Grubu ikinci hafta maçında iki Türk ekibi Manisa Basket ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. (Manisa/20.00) (Fotoğraflı)

5- FIBA Erkekler Avrupa Kupası ikinci tur K Grubu altıncı ve son maçında TOFAŞ, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibiyle deplasmanda karşı karşıya gelecek. (Zaragoza/22.30)

6- Voleybol Kadınlar CEV Kupası 4'lü final turu (çeyrek final) ilk maçında Türk Hava Yolları, Polonya'nın BKS Bostik takımına konuk olacak. (Bielsko-Biala/20.00)

7- Voleybol Kadınlar Challenge Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray Daikin, İtalya'nın Chieri'76 ekibini konuk edecek. (İstanbul/19.30) (Fotoğraflı)

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