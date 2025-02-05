5 Şubat 2025 Gündemi: Meclis Toplantıları ve Spor Müsabakaları

5 Şubat 2025 Gündemi

Anadolu Ajansı, 5 Şubat 2025 tarihli gündem özetini derledi. Bu tarihi günde, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) ve çeşitli spor etkinlikleri ön planda yer alacak.

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

- TBMM, gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Genel Kurulun toplantısı, TBCM saat 14.00’te gerçekleştirilecek.

- İYİ Parti ve Yeni Yol Partisi'nin grup toplantıları 10.30 ve 09.30'da yapılacak.

Ekonomide Önemli Adım

- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İFCO Hazır Giyim Fuarı’na katılacak. Bu etkinlik, İstanbul’da saat 10.00’da başlayacak.

Dünya Diplomasisi Gündeminde Neler Var?

- İsrail ile Hamas arasında Gazze'de yürürlüğe giren ateşkes ve esir takası süreci kapsamındaki gelişmeler takip ediliyor.

- Suriye’de Baas rejimi ve Esed ailesinin iktidarının devrilmesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor.

Spor Faaliyetleri Hız Kesmeden Devam Ediyor

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Diplomat Akademi Kampı Açılış Dersi Programı'na katılacak. Etkinlik Ankara'da saat 11.00'de gerçekleşecek.

- Bugün, Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci hafta maçları oynanacak. Karşılaşmalar arasında İskenderunspor-Trabzonspor, Sipay Bodrum FK-Onvo Antalyaspor, Çaykur Rizespor-MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe-Erzurumspor FK yer alacak.

- BKT Avrupa Kupası’nda 18. ve son haftada, Beşiktaş Fibabanka İtalya'nın Dolomiti Energia takımını ağırlayacak. Diğer maçlarda ise Türk Telekom, Hapoel Bank Yahav ile ve Bahçeşehir Koleji, Joventut Badalona ile karşılaşacak.

- Ayrıca, Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manisa Basket ve Galatasaray takımları karşı karşıya gelecek.

- FIBA Erkekler Avrupa Kupası’nda TOFAŞ, İspanya'nın Casademont Zaragoza ekibi ile karşılaşacak.

- Voleybol alanında da heyecan dorukta! Türk Hava Yolları, BKS Bostik ile mücadele ederken, Galatasaray Daikin ise Chieri'76 ile yarı finalde buluşacak.

Bu özel günde gelişmeleri takip etmek için gözler TBMM ve spor sahalarında olacak.