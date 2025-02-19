5. Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı'nda Sağlıkta Başarı Vurgusu

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, 5. Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 20 yılda sağlıkta kaydettiği gelişmelere dikkat çekti. Birinci, "Sağlık göstergeleri açısından baktığımızda birçok ülkenin 30-40 yılda başaramadığını, biz 10-15 yılda başardık" ifadelerini kullandı.

Sağlık Yönetimi ve Ortak Sorumluluk

Birinci, dünyada her gün beklenmedik afetlerle karşılaşıldığını belirterek, sağlığı yönetme sorumluluğunun arttığını vurguladı. "Hem görünür hem de görünmez pek çok canlı ile beraber yaşıyoruz. Biz hiçbir zaman yalnız değiliz" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Sağlıkta Başarıları

Sağlıklı bir atmosferin oluşması için herkesin ortak sorumluluk taşıması gerektiğini ifade eden Birinci, Türkiye'nin sağlık alanındaki başarılarının yanı sıra, hâlâ OECD ortalamasının altında insan kaynağına sahip olduğunu belirtti. "Kendi coğrafyamızda daha iyi sağlık sistemi kurma çabalarımız mevcut, ama hareketli bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

Memnuniyet ve Uluslararası İşbirliği

Birinci, her coğrafyanın kendine özgü problemlerinin olduğunu vurgulayarak, Türkiye’nin sağlık çıktılarının üsta gelir grubu ülkelerle yarışacak seviyeye ulaştığını belirtti. "Harcadığımız paraya göre en büyük memnuniyeti yakalamış ülkelerden biriyiz ve şu an en üst sıradayız" dedi. Ayrıca, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmanın önemine de dikkat çekti.

Halk Sağlığı Genel Müdürü'nden Açıklamalar

Halk Sağlığı Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol, Türkiye’nin coğrafik konumu nedeniyle deprem, afet ve enfeksiyon hastalıkları açısından büyük riskler taşıdığını ifade etti. Demirkol, sağlıklı bir Türkiye inşa etme yolunda adımlar atıldığını, halk sağlığı olaylarının hızlıca araştırılması ve sonuçların değerlendirileceğini aktardı. "Erken uyarı cevap sistemi ile hızlı bir şekilde yol almaya çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Ankara Çukurambar'da bir otelde düzenlenen 5. Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı'na katıldı. Birinci, programda konuşma yaptı.

Sağlık Bakan Yardımcısı Şuayıp Birinci, Ankara Çukurambar'da bir otelde düzenlenen 5. Ulusal Saha Epidemiyoloji Konferansı'na katıldı. Birinci, programda konuşma yaptı.