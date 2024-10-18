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5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi: Aşı Üretiminde Türkiye'nin Geleceği

Kongre, aşı araştırmaları ve yenilikçi teknolojilerde Türkiye'nin uluslararası rolünü öne çıkardı.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 16:37
5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi: Aşı Üretiminde Türkiye'nin Geleceği

5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi'nin Ardından

Erciyes Üniversitesi Rektörlüğü ve Aşı Bilimi Derneği tarafından düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi, Türkiye'deki aşı araştırmaları ve gelişmelerine ışık tuttu.

Aşı Üretiminde Önemli Bir İvme

Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, kongrenin son gününde yaptığı açıklamada, pandemiyle birlikte aşı üretiminde Türkiye'nin önemli bir ivme kazandığını vurguladı:

"Aşı üretmek, her ülke için stratejik bir olaydır. Bu ivmenin devam etmesini diliyorum."

Kongrenin Detayları

Kongrede yaklaşık 150 katılımcı yer aldı. Yenilikçi aşı teknolojileri üzerine yapılan oturumlar, genç araştırıcılar için projelerin geliştirilmesine olanak sağladı. Özdarendeli, Kayseri'deki etkinliğin en yüksek katılımla gerçekleştirilmesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.

Tarihi Bir Aşı Kültürü

Özdarendeli, Türkiye'nin aşı kültürünün köklü bir geçmişe sahip olduğunu ve aşı üretim tarihlerinin Kuduz aşısının bulunmasından sonra Osmanlı dönemine dayandığını belirtti:

"Gerçekten aşı üreten bir milletiz ve geçmişimiz zengin."

Gelecekteki Hedefler

Gelişmiş aşı üretimi için teknolojiye ayak uydurulması gerektiğini ifade eden Özdarendeli, 2010'lu yıllardan itibaren yoğun çalışmalar yapıldığını aktardı. Pandeminin, birçok grup için aşı çalışmaları konusunda bir itici güç olduğunun altını çizdi.

Sona Eren Kongre

16 Ekim'de başlayan kongre, bilim insanlarının Türkiye'deki aşı araştırmalarına yönelik çalışmalarını paylaşıp bilgi alışverişinde bulunmasıyla sona erdi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof....

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, Aşı Bilimi Derneğince, ERÜ ev sahipliğinde Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi'nin son gününde AA muhabirine açıklamada bulundu.

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