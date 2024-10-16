DOLAR
34,17 0,13%
EURO
37,2 0,29%
ALTIN
2.943,67 -0,53%
BITCOIN
2.306.416,42 -1,2%

5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi Kayseri'de Başladı

Kayseri'de düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi, yenilikçi aşı teknolojilerini tartışmak üzere toplandı.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 15:54
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 16:35
5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi Kayseri'de Başladı

5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi Kayseri'de Başladı

Aşı Bilimi Derneği tarafından Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi, 18 Ekim'e kadar sürecek etkinlikler ile başladı. Kongrenin açılışında konuşan ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, bu yılki etkinliğin "Yenilikçi Aşı Teknolojileri" temasıyla toplandığını vurguladı.

Aşının Stratejik Önemi

Özdarendeli, aşıların sadece bireylerin sağlıklarını korumakla kalmayıp, salgın hastalıkların yayılmasını önleyen en önemli araçlar olduğunu belirtti. Ayrıca, Kovid-19 salgını sürecinin birçok zorluğu ortaya çıkardığını ancak Türkiye'de akademik gruplardan özel şirketlere kadar birçok kurumun bu süreçte özveriyle çalıştığını ifade etti.

Osmanlı’dan Günümüze Aşı Kültürü

Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Türkiye’nin köklü aşı geleneğini Osmanlı dönemine dayandırdı. Gürüz, aşı programlarının ülke içerisinde ücretsiz olarak sunulduğunu ve bu programın dünya çapında örnek alınan projeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Aşı Karşıtlığına Dikkat Çekildi

Gürüz, aşı karşıtlığını "biyoterörizm" olarak nitelendirerek, aşı olmayan bireylerin toplum için tehdit oluşturduğunu belirtmiş, özellikle çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler açısından durumun tehlikeli olduğunu vurgulamıştır.

Kongrenin Ev Sahibi ve Diğer Konuşmalar

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (Erzurum Üniversitesi), Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur (Yeditepe Üniversitesi) ve Prof. Dr. Emine Alp Meşe (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) gibi isimler de konuşma gerçekleştirdiler. Ayrıca Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kongreye ilişkin videolu mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

Kongre, çeşitli sunumlarla devam edecek olup, 18 Ekim tarihinde sona erecek.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5....

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5....

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5....

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5....

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5....

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5....

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5....

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

İLGİLİ HABERLER

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Deprem Anında Annenin Kahramanlığı Güvenlik Kamerasında
2
Arap Birliği'den İsrail'in Lübnan'a Saldırısına Kınama
3
Diyarbakır'da Narin Güran Kütüphanesi Açıldı
4
Efkan Ala'dan Bakan Şimşek'in Ekonomik Sunumuna Açıklama
5
CHP Lideri Özgür Özel, Selahattin Demirtaş'ı Ziyaret Edecek
6
Ülke geneli için MEB müjdesi! 1.5 gün tatil açıklandı
7
Bursa'da Üç Kişinin Cinayeti: Şüpheliler Yakalandı

Yıllardır emekliliği bekleyenlere müjde geldi! SGK’dan şipşak emeklilik onayı

Milyonları ilgilendiren asgari ücret kararı! Pazarlıkların Odağı: 24.057 TL’den başlayacak

Hesap makinelerini çıkartacak gelişme! Ocak’ta 8 kalemde maaşlar artıyor

Emekli için tek tek hesaplandı! 13.800 TL seyyanen zam+ enflasyon: 33.000 TL

Son dakika! Kredi kartına Savunma Vergisi teklifi gelişmesi! 750 TL kesilecekti

15 TL’den kaçan sürücüler dikkat! Size 12 bin lira ceza olarak geri dönüyor

Milyonlarca vatandaşa 3 katı kadar ceza şoku! Hemen e-Devletten kontrol edin

Emekliler sevinçten uçacak! Ay sonunda ikinci maaş alabileceksiniz

Hükümetten son dakika asgari ücret açıklaması! 2025’te tek zammı çifte zam mı geliyor?

Merkez Bankasının hamlesi faizlere yaradı! 2025’e kadar kazandın kazandın dönemi başladı

Emeklileri şoke edecek son dakika gelişme! Beklenen maaş artışı hayal oldu

60 ay vadeli düşük faizli kredi programı sabah sabah başladı! İşte hayır diyemeyeceğiniz faiz oranı