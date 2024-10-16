5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi Kayseri'de Başladı

Aşı Bilimi Derneği tarafından Kayseri Erciyes Üniversitesi'nin (ERÜ) ev sahipliğinde gerçekleştirilen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi, 18 Ekim'e kadar sürecek etkinlikler ile başladı. Kongrenin açılışında konuşan ERÜ Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, bu yılki etkinliğin "Yenilikçi Aşı Teknolojileri" temasıyla toplandığını vurguladı.

Aşının Stratejik Önemi

Özdarendeli, aşıların sadece bireylerin sağlıklarını korumakla kalmayıp, salgın hastalıkların yayılmasını önleyen en önemli araçlar olduğunu belirtti. Ayrıca, Kovid-19 salgını sürecinin birçok zorluğu ortaya çıkardığını ancak Türkiye'de akademik gruplardan özel şirketlere kadar birçok kurumun bu süreçte özveriyle çalıştığını ifade etti.

Osmanlı’dan Günümüze Aşı Kültürü

Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, Türkiye’nin köklü aşı geleneğini Osmanlı dönemine dayandırdı. Gürüz, aşı programlarının ülke içerisinde ücretsiz olarak sunulduğunu ve bu programın dünya çapında örnek alınan projeler arasında yer aldığını dile getirdi.

Aşı Karşıtlığına Dikkat Çekildi

Gürüz, aşı karşıtlığını "biyoterörizm" olarak nitelendirerek, aşı olmayan bireylerin toplum için tehdit oluşturduğunu belirtmiş, özellikle çocuklar ve kronik hastalığı olan bireyler açısından durumun tehlikeli olduğunu vurgulamıştır.

Kongrenin Ev Sahibi ve Diğer Konuşmalar

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, kongreye ev sahipliği yapmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Etkinlikte Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu (Erzurum Üniversitesi), Prof. Dr. Fahrettin Keleştimur (Yeditepe Üniversitesi) ve Prof. Dr. Emine Alp Meşe (Yıldırım Beyazıt Üniversitesi) gibi isimler de konuşma gerçekleştirdiler. Ayrıca Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun kongreye ilişkin videolu mesajı da katılımcılarla paylaşıldı.

Kongre, çeşitli sunumlarla devam edecek olup, 18 Ekim tarihinde sona erecek.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.

Aşı Bilimi Derneğince, Kayseri Erciyes Üniversitesinin (ERÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 5. Uluslararası Aşı Bilimi Kongresi başladı. Aşı Bilimi Derneği Başkanı Prof. Dr. Adnan Yüksel Gürüz, açılışta bir konuşma yaptı.