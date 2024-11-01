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5. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nın ödülleri verildi, emeğin kültürel etkisi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 12:37
5. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması Ödül Töreni Gerçekleştirildi

5. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, HAK-İŞ'in düzenlediği 5. Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda ödül sahiplerini kutladı.

Törende Emeğin Önemi Vurgulandı

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, emeğin kültürel anlamda ifade edilmesinin ve alın terinin görünürlüğünün sağlanmasının önemini gözler önüne serdi.

Batuhan Mumcu, "Emeğin yalnızca üretimde değil, kültürel anlamda da değeri var. Bu proje, toplumun bel kemiğini oluşturan emekçilerin zorluklarını ve başarılarını sanatsal bir bakış açısıyla yansıtmaktadır." diyerek sözlerine devam etti.

HAK-İŞ’in Öncülüğündeki Emek ve Sanat İşbirliği

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, sendikal faaliyetlerde fotoğraf sanatının entegre edilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Arslan, "Sanat ve kültürü işçi ve emeği bir araya getirirken gelişim kaydetmeliyiz. Yarışmamıza katılım her yıl artıyor, ancak daha fazla fotoğraf katılımını sağlamak için yenilikler üzerinde çalışmalıyız." şeklinde konuştu.

Uluslararası Katılım ve Başarılı Sonuçlar

HAK-İŞ Kültür Sanat Komitesi Başkanı Birsen Çiçek Odabaşı, bu yıl uluslararası düzeyde düzenledikleri yarışmaya katılan 2.654 fotoğrafın önemini vurguladı.

Odabaşı, "Sanatın gücüne inanıyoruz. Tek bir fotoğraf karesi, söylenecek birçok kelimeden daha etkili olabilir." diyerek emek temalı fotoğrafların sanatsal dünyadaki yansıması için kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Yarışma sonucunda Mustafa Kılıç, "Kış" fotoğrafıyla birinci, Emre Çelik, "Selde can pazarı" fotoğrafıyla ikinci, Ali Aslan ise "Ayçiçek" fotoğrafıyla üçüncü olarak ödüllendirildi.

Törenin ardından HAK-İŞ Uluslararası Emek Fotoğrafları Sergisi açıldı.

HAK-İŞ'in 5'incisini düzenlediği Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda dereceye girenlere...

HAK-İŞ'in 5'incisini düzenlediği Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini vermek amacıyla Konfederasyon Genel Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, (sol 2) ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (ortada) katıldı.

HAK-İŞ'in 5'incisini düzenlediği Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda dereceye girenlere...

HAK-İŞ'in 5'incisini düzenlediği Uluslararası Emek Fotoğrafları Yarışması'nda dereceye girenlere ödülleri verildi. Yarışmada dereceye girenlere ödüllerini vermek amacıyla Konfederasyon Genel Merkezi'nde tören düzenlendi. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, (sol 2) ve HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan (ortada) katıldı.

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