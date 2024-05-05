5 yaşındaki kız kazı çalışmasında oluşan su birikintisine düşerek hayatını kaybetmişti! 3 kişi gözaltında!

Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi'ndeki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer yaşamını kaybetti. Olayla ilgili Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.



Soruşturmada Son Gelişmeler:

Soruşturma kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Ağaç AŞ'de görevli mühendis Furkan K., kepçe operatörü Sezai A. ile tesisat ustası Fayık C. gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan ve firari olan Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Olay Yeri İncelemesi:

Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 26 Nisan'da olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Parkın bazı bölümlerinin kazı çalışması sonrasında su birikintisiyle dolduğunu ve 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in buraya düşerek yaşamını kaybettiğini belirledi.