500 Bin Sosyal Konut: TOKİ ile 81 İlde Güvenli Konut Seferberliği

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda TOKİ, 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edecek; öncelikler şehit yakınları, emekliler, gençler ve engelliler.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 21:14
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 21:14
Bakanlık koordinasyonunda başlatılan geniş kapsamlı sosyal konut hamlesi detaylandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) aracılığıyla hayata geçirilecek 500 Bin Sosyal Konut Projesi ile 81 ilde afet riskine karşı güvenli ve uygun maliyetli konutlar inşa edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, projenin müjdesinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Kabine Toplantısı'nda verildiği hatırlatıldı. Açıklamada, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye teslim edilen 304 bin konut deneyiminin, yıl sonuna dek 81 ili kapsayan yeni bir inşa seferberliğine dönüştürüleceği belirtildi.

Projenin amacı, hem afet riskine karşı dayanıklı konutlar üretmek hem de vatandaşların uygun maliyetlerle konuta erişimini sağlamaktır. Proje, Türkiye tarihinin "en büyük sosyal konut seferberliği" niteliğini taşıyacak.

Projede öncelik verilen gruplar arasında şehit yakınları ve gaziler, emekliler, gençler, en az 3 çocuğu olan aileler ve engelliler yer alacak. Bu gruplar için özel kontenjanlar ayrılacaktır.

İlk kez kiralık konut uygulaması da projeyle hayata geçirilecek. TOKİ aracılığıyla İstanbul'da ilk kez "kiralık konut projesi" uygulaması gerçekleştirilecek; kampanyanın detayları daha sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak.

Daha önce TOKİ tarafından yürütülen sosyal konut projeleri kapsamında 50 Bin Sosyal Konut, 100 Bin Sosyal Konut ile 13 Eylül 2022'de başlatılan 250 Bin Sosyal Konut Projesi / İlk Evim, İlk Evim Arsa / İlk Evim İş Yeri uygulamaları hayata geçirildi. Bu çalışmalarla bugüne kadar 1.740.000 sosyal konut inşa edildi.

Halihazırda ülke genelinde 280 bin sosyal konutun inşa çalışmaları devam etmektedir.

