52 ülkeden uluslararası öğrenci için Türkiye'de TR-YÖS'e girme hakkı verilecek

YÖK'ün yazılı açıklamasına göre, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarında eğitim almak isteyen uluslararası adaylar, bu kurumlara kabul için başvururken kullanabilecekleri 2024 TR-YÖS/1 sınavına girecek. 2024-TR YÖS/1 sınavı bu yıl 18 Mayıs'ta yapılacak. 2024-TR YÖS/1 sınavına başvurular 1-18 Mart'ta ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Sınav 6 dilde, 52 ülkede ve 78 merkezde gerçekleşecek. Devlet üniversiteleri uluslararası öğrenci alımında artık kendi sınavlarını yapmayacak, TR-YÖS sonucunu veya Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan IB, Abitur, GCE AL gibi lise not ortalamalarını tercih edecek. Vakıf yükseköğretim kurumları da TR-YÖS sonuçlarına göre öğrenci seçecek. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) de öğrenci kabulü için TR-YÖS'ü esas alacak.

2024 TR-YÖS/1 sınavı, Türkiye dışında 52 ülkede ve 78 merkezde yapılacak. Sınavın gerçekleşeceği ülkeler şunlar: KKTC, Almanya, ABD, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Bangladeş, Bosna-Hersek, Bulgaristan, Cezayir, Cibuti, Çad, Endonezya, Etiyopya, Fas, Fransa, Gabon, Gana, Gine, Hindistan, Hollanda, Irak, Kamerun, Kazakistan, Kenya, Kırgızistan, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Fildişi Sahili, Kuzey Makedonya, Libya, Malezya, Mali, Mısır, Moğolistan, Moldova, Moritanya, Nijer, Nijerya, Özbekistan, Pakistan, Romanya, Rusya, Senegal, Somali, Suudi Arabistan, Tacikistan, Tanzanya, Tunus, Uganda, Ürdün, Yunanistan.

Yükseköğretim Kurulu, Türkiye'deki yükseköğretim kurumlarına başvurmak isteyen yabancı uyruklu adaylara kolaylık olması için TR-YÖS'ü başlattı, ilk sınav geçen yıl yapıldı ve yılda iki defa TR-YÖS sınavı düzenlendi.