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52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi Haluk Bilginer ve Safir Dizisi Temsil Etti

Haluk Bilginer ve 'Safir' dizisi, 52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi onurlandırdı.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 11:44
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 11:44
52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye'yi Haluk Bilginer ve Safir Dizisi Temsil Etti

Uluslararası Emmy Ödülleri'nde Türkiye Gururu

Bu yıl ABD'nin New York kentinde düzenlenen 52. Uluslararası Emmy Ödülleri'nde, Türkiye'yi Haluk Bilginer ve Safir dizisinin başrol oyuncuları Özge Yağız ile Burak Berkay Akgül temsil etti.

Ödül Töreni Detayları

21 ülkeden 56 adayın 14 kategoride yarıştığı tören, izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Haluk Bilginer, “En İyi Erkek Oyuncu” kategorisinde Şahsiyet dizisindeki Agah Beyoğlu karakteriyle aday gösterildi. Hemen ardından, Safir dizisi de dizi kategorisinde Türkiye’yi temsil etti.

Kırmızı Halıda Heyecanlı Anlar

Ödül törenine katılan Yağız ve Akgül, ayrıca Safir dizisinin yapımcıları Fatih Aksoy ve Mehmet Yiğit Alp de oradaydı. Kırmızı halıda AA muhabirine konuşan Haluk Bilginer, “Çok sevdiğimiz, severek yaptığımız bir işle iki kez aday olmak gurur vesilesi herkes adına.” ifadesini kullandı.

Burak Berkay Akgül, “Çok güzel bir iş çıkardık. Çok masalsı bir hikaye bir aşkı anlattık ve bunun izleyicide karşılığı olması bizleri çok mutlu ediyor.” diyerek ilk kez katıldıkları bu organizasyondan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özge Yağız ise ABD'ye ilk defa geldiklerini belirterek, “Yarı finale kalan 1500 aday arasında son dörde kalmak, finalist olmak zaten çok büyük bir gurur bizim için.” açıklamasında bulundu.

Ödül Kazananlar

Haluk Bilginer, 2019 yılında Şahsiyet dizisiyle Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülü kazanmıştı. Bu yıl içerideki yarışmada Bilginer'in kategorisinde ödülü kazanan isim, The Sixth Commandment dizisindeki Timothy Spall oldu. Öte yandan “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü Hunger dizisindeki performansıyla Taylandlı Aokbab-Chutimon Chuengcharoensukying kazandı. “En İyi Komedi Dizisi” ödülüne Division Palermo, “En İyi Drama Dizisi” ödülüne ise Drops of God layık görüldü. Ayrıca “En İyi Telenovela” (Pembe Dizi) ödülünü İspanyol yapımı The Vow dizisi aldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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