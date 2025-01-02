52 Yıl Sonra Bulundu: Kayıp Kadın Sheila Fox'un Hikayesi

İngiltere'de Uzun Süreli Kayıp Sheila Fox Tüm Dikkatleri Üzerine Topladı

İngiltere'nin Coventry kentinde, 1972 yılında 16 yaşındayken kaybolan Sheila Fox, 52 yıl sonra kendi ulkesinde bulundu. Bugüne kadar gerçekleşen en uzun süreli kayıp arama çalışması, West Midlands Polisi tarafından gerçekleştirildi.

Arama Çalışmaları ve Sosyal Medyanın Rolü

Polis, Fox için 29 Aralık 2024'te yeni bir arama çalışması başlattı. Kaybolmadan önce çekilmiş olan siyah beyaz fotoğrafı sayesinde sosyal medya üzerinden geniş çaplı bir yardım çağrısı yapıldı. Fotoğrafın paylaşılmasından sadece saatler sonra Fox'a ait ihbarlar polise ulaştı.

Sheila'nın Durumu ve Aile Bilgileri

68 yaşındaki Sheila'nın iyi ve hayatta olduğu belirtildi. West Midlands Polisi, onun ülkenin başka bir yerinde yaşadığını duyurdu. Polisiye yetkilisi Jenna Shaw, "Sheila'yı 50 yıldan uzun bir sürenin ardından bulmak çok önemliydi" diyerek sürecin ne kadar anlamlı olduğunu vurguladı.

Ayrıca, Sheila'nın nasıl kaybolduğuna dair detaylar açıklanmadı. 1956 doğumlu Fox'un ailesiyle birlikte yaşarken 1972'de kaybolduğu, adını değiştirmiş olabileceği; ancak buna dair herhangi bir resmi kaydın bulunmadığı da belirtilen noktalar arasında.

Bu olay, polisin kayıp kişileri bulmak için yürüttüğü çalışmaların ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.