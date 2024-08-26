53. Pasifik Adaları Forumu Tonga'da Başladı

Pasifik Okyanusu'nda yer alan Tonga Krallığı'nda, Başbakan Siaosi Sovaleni'nin önderliğinde düzenlenen 53. Pasifik Adaları Forumu resmen başlamıştır.

Dönüştürücü ve Dirençli Bir Pasifik Teması

Bu yılki forumun teması "Dönüştürücü ve Dirençli Bir Pasifik: Daha İyisinin İnşası" olarak belirlenmiştir. Forumda en öncelikli konulardan biri iklim değişikliği olurken, Fransız hükümetinin, bağımsızlık yanlılarını baskı altına aldığı Yeni Kaledonya ve diğer bölgesel meseleler de tartışılacaktır.

Guterres’ten Fosil Yakıt Vurgusu

Açılış konuşması yapan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, bölgedeki "fosil yakıtlardan arındırılmış bir Pasifik" hedefine dikkat çekti. Guterres, "En çok salınım yapanlar, fosil yakıtlarının üretimini ve tüketimini aşamalı olarak durdurarak adım atmalı ve liderlik etmelidir." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Katılımcı Ülkeler

Foruma, Avustralya, Cook Adaları, Mikronezya, Fiji, Fransız Polinezyası, Kiribati, Nauru, Yeni Kaledonya, Yeni Zelanda, Niue, Palau, Papua Yeni Gine, Marshall Adaları, Samoa, Solomon Adaları, Tonga, Tuvalu ve Vanuatu gibi ülkeler katılmaktadır.

53. Pasifik Adaları Forumu, Tonga Başbakanı Siaosi Sovaleni'nin başkanlığında 30 Ağustos tarihine kadar devam etmesi beklenmektedir.