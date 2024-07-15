53 yılın en sıcak Haziranı: Türkiye sıcaklık rekorları kırdı!

Haziran ayında en düşük sıcaklık 0 derece ile Göksun'da görülürken, en yüksek sıcaklık ise Ceylanpınar'da 47,8 derece olarak tespit edildi. Aylık sıcaklık değerlendirmesine göre, Türkiye genelinde ortalama sıcaklıklar Doğubayazıt çevresinde mevsim normallerinde kalırken, diğer bölgelerde bu normallerin üzerinde gerçekleşti.

2024 Haziran ayı, 1991-2020 dönemi normalleri ile kıyaslandığında, ortalama sıcaklığın 3,6 derece üzerinde kaydedildi. Bu da 2024 yılının haziranını, 2019 yılının aynı döneminden 2 derece daha sıcak hale getiriyor. Ülke genelinde 2024 Haziran'ı, son 53 yılın en sıcak haziranı olarak tarihe geçti.