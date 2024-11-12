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54. Orhan Kemal Roman Armağanı İçin Başvurular Başladı

54. Orhan Kemal Roman Armağanı için başvuru süreci başladı. Son başvuru tarihi 6 Ocak 2025.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 22:12
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 22:12
54. Orhan Kemal Roman Armağanı İçin Başvurular Başladı

54. Orhan Kemal Roman Armağanı İçin Başvurular Açıldı

Türk edebiyatının önemli isimlerinden Orhan Kemal'in anısına bu yıl 54. kez düzenlenen "Orhan Kemal Roman Armağanı" başvurularını kabul etmeye başladı.

Başvuru Tarihleri ve Detaylar

Orhan Kemal Roman Armağanı'na katılmak isteyen yazarlar için son gün 6 Ocak 2025 olarak belirlendi. 54. Orhan Kemal Roman Armağanı'nın seçici kurulunda ise Nazım Öğütçü, Mehmet Nuri Gültekin, Çimen Günay Erkol, Tahir Şilkan, Mazlum Vesek, Turgay Fişekçi ve Kemal Varol yer alacak.

Kazananın Açıklanması

54. Orhan Kemal Roman Armağanı'nın sahibi, Mayıs 2025'te düzenlenecek seçici kurul toplantısında belirlenecek. Ödül, 30 Mayıs 2025 tarihinde, Orhan Kemal’i anma günü etkinliği sırasında kazanan yazara takdim edilecek.

Daha Fazla Bilgi İçin

Armağana dair detaylı bilgiye www.orhankemal.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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