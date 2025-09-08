54. Pasifik Adaları Forumu Liderler Zirvesi Honiara'da başladı

Yayın Tarihi: 08.09.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 08.09.2025 14:49
Güney Pasifik'teki Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'da düzenlenen 54. Pasifik Adaları Forumu (PIF) Liderler Zirvesi başladı.

Zirve, Solomon Adaları Başbakanı Jeremiah Manele'nin ev sahipliğinde ve 5 gün sürecek. Avustralya ve Yeni Zelanda'nın da aralarında olduğu 18 üye ülke törende yer alıyor.

"The National" internet sitesinde yer alan habere göre, Manele açılış konuşmasında bölgesel zorlukların acil eylem gerektirdiğini vurguladı; iklim değişikliği, kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve ekonomilerin dayanıklılığı öncelikler arasında gösterildi.

Manele'nin sözleri: "Şimdi kararlar ve eylemler, bütünleşik bir mavi Pasifik kıtası zamanı."

Tema ve tarihçe

Bu yılki zirvenin teması "Bütünleşik bir mavi Pasifik kıtası için hemen harekete geçin." olarak belirlendi. Solomon Adaları, 1979'dan bu yana üçüncü kez PIF Liderler Zirvesi'ne ev sahipliği yapıyor.

1971 yılında kurulan PIF, Pasifik bölgesindeki ülkeler arasında işbirliğini geliştirmeyi ve acil sorunlarla mücadeleyi amaçlıyor.

