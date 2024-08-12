Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

54 Şüpheli 'Siberağ-5' Operasyonunda Yakalandı

İçişleri Bakanı, 23 ilde düzenlenen operasyonlarda 54 şüphelinin yakalandığını açıkladı. 20 kişi tutuklandı.

Yayın Tarihi: 12.08.2024 08:14
Güncelleme Tarihi: 12.08.2024 08:14
54 Şüpheli 'Siberağ-5' Operasyonunda Yakalandı

Siberağ-5 Operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen Siberağ-5 operasyonları sonucunda 54 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bu operasyonlar kapsamında, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, bilişim sistemine izinsiz giriş ve çevrimiçi çocuk istismarı gibi suçlar hedef alındı.

23 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Aydın, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Ağrı, Düzce, Afyonkarahisar ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Tutuklama ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sonucunda 54 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı, 24'ü hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi. Yapılan aramalar sonucunda bilgisayar, taşınabilir bellek, cep telefonları, sim kartları ve bir miktar döviz ile Türk Lirası ele geçirildi.

Teşekkür ve Destek Mesajı

Operasyonu yürüten jandarma personeline yönelik teşekkürlerini ileten Yerlikaya, "Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." şeklinde konuştu.

İLGİLİ HABERLER

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekli promosyonlarını fokur fokur kaynatan revize! 8.000 TL’ye ek 12.000 TL veriliyor.

Müjde geldi! 15-30 Eylül’de promosyon 58.000 TL’ye çıkıyor!

Promosyonda ibre Ağustos ayında gökyüzüne çıktı! İş Bankası 45.000 TL’ye yükseltti

O gün hesabınıza 9077 TL yatıyor! Beklenen güne ramak kaldı: Hemen IBAN'a bakmak gerekiyor

Bakan Uraloğlu son dakika Instagram açıklaması umut vaad etti! ''Instagram da o düzlük geçildiği an açılacak''

İnanılmaz! Asgari ücretin 5 ay sonraki zam oranı çalışanı adeta şok ediyor! İşte beklentiler ve gerçek

Bu 4 banka mevduatta ön sıraları çekti! Hemen şimdi gidene 9.227 TL ödüyor

11 Ağustos 2024 günlük burç yorumları! Pazar günü tuzağına düşecek burçlar ortaya çıktı

Ara zam haberi geçtiğimiz gün geldi! O çalışan Ağustos’ta yüzde 25 fazla maaş alacak

SGK emeklinin hayatını değiştirmeye and içti! Emekli için neler geliyor neler?

Tuvalet Kağıdının tanesi 5 liraya düştü! O market indirimin dibini sıyırıyor

KPSS’den 70 puan alan Lise- Üniversite mezunlarına açık kapı memurluk! Yüzlerce personel alımı başladı