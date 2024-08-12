54 Şüpheli 'Siberağ-5' Operasyonunda Yakalandı

Siberağ-5 Operasyonları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye genelinde düzenlenen Siberağ-5 operasyonları sonucunda 54 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. Bu operasyonlar kapsamında, yasa dışı bahis, dolandırıcılık, bilişim sistemine izinsiz giriş ve çevrimiçi çocuk istismarı gibi suçlar hedef alındı.

23 İlde Eş Zamanlı Operasyon

Bakan Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, Aydın, Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Balıkesir, İstanbul, Konya, Niğde, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Çanakkale, Mersin, Kahramanmaraş, Tekirdağ, İzmir, Kocaeli, Ağrı, Düzce, Afyonkarahisar ve Şırnak illerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi.

Tutuklama ve Ele Geçirilen Malzemeler

Operasyon sonucunda 54 şüpheliden 20'sinin tutuklandığı, 24'ü hakkında ise adli kontrol ve yurt dışı yasağı kararı verildi. Yapılan aramalar sonucunda bilgisayar, taşınabilir bellek, cep telefonları, sim kartları ve bir miktar döviz ile Türk Lirası ele geçirildi.

Teşekkür ve Destek Mesajı

Operasyonu yürüten jandarma personeline yönelik teşekkürlerini ileten Yerlikaya, "Siber Vatan’da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görev başında. Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." şeklinde konuştu.