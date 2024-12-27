540 Bin Araç Ekonomiye Kazandırıldı: Çevre Dostu Bir Geçmiş

540 Bin Araç Ekonomiye Kazandırıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, son 12 yılda ömrünü tamamlayarak hurdaya ayrılan yaklaşık 540 bin aracı ekonomiye geri kazandırdı. Bu süreç, çevre ve insan sağlığını koruma hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Bakanlık, araçlardan kaynaklanan atıkların oluşumunu engellemek ve ömrünü tamamlamış araçlar (ÖTA) ile buna ait parçaların geri dönüşümünü sağlamak amacıyla çeşitli çalışmalar sürdürüyor. Bu kapsamda, Emniyet Genel Müdürlüğü ile iş birliği yapılarak 2012 yılında kurulan Ömrünü Tamamlamış Araç (ÖTA) Veri Sistemi sayesinde, lisanslı tesislere teslim edilmeyen hurda araçların bertaraf edilmesi sağlandı.

Geri Dönüşüm ve İzleme Süreci

Ayrıca sistem, hurda araçlardan alınan parçaların yeniden kullanılması öncesinde barkodlanmasını sağlayarak, yasal olmayan yöntemlerin önüne geçmeye yardımcı oluyor.

ÖTA'ların trafik kaydının silinmesi ve çevre dostu bir şekilde bertaraf edildiğinin belgelenebilmesi için lisanslı işleme tesisleri veya bu tesislerle anlaşmalı geçici depolama alanları "Ömrünü Tamamlamış Araç Kayıttan Düşme ve Bertaraf Formu" kullanıyor. Bu yaklaşımla, ÖTA'ların geri kazanımı takip ediliyor.

Geniş Kapsam ve Başarılar

Ömrünü tamamlamış araçlar, 69 ilde, 201 noktada sahiplerinden teslim alınabiliyor. Bakanlık, 103 ÖTA geçici depolama alanı, 29 lisanslı işleme tesisi ve uygunluk yazısı almış 98 ÖTA teslim yeri ile bu işlemleri gerçekleştirmekte.

Son 12 yıl içerisinde, ÖTA Veri Sistemi üzerinden hurdaya ayrılan araçların yıllara göre dağılımı ise şu şekildedir: 2012'de 8 bin 58, 2013'te 10 bin 619, 2014'te 11 bin 962, 2015'te 14 bin 736, 2016'da 15 bin 541, 2017'de 14 bin 606, 2018'de 150 bin 653, 2019'da 295 bin 777, 2020'de 3 bin 117, 2021'de 3 bin 100, 2022'de 2 bin 636, 2023'te 4 bin 98 ve 2024'te 4 bin 467 olmak üzere toplamda 539 bin 309 araç geri kazanılmıştır. Bu süreçle birlikte, başta metal, plastik ve cam olmak üzere yaklaşık 600 bin ton ham madde de doğaya kazandırılarak doğal kaynakların korunmasına önemli bir katkı sağlanmıştır.