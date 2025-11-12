55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'ndan Kırklareli Huzurevi'ne Anlamlı Ziyaret

55. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı personeli, Kırklareli Huzurevi’ni ziyaret ederek yaşlılarla sohbet etti, anılarını paylaştı ve teşekkür aldı.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 17:41
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 17:41
Ziyaretin Detayları

Huzurevinde kalan yaşlılarla yakından ilgilenen tugay personeli, onlarla sohbet etti, hatıralarını paylaştı ve hayır dualarını aldı. Ziyaret sırasında tugay görevlileri, "Onların tecrübeleri bizlere yol gösteriyor, her zaman yanlarında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinleri ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek, kendilerini unutmayan askerlere teşekkür etti.

Ziyaretin sonunda, huzurevi yönetimi ve Kırklareli Aile ve Sosyal Hizmet Müdürlüğü yetkilileri, gösterdikleri duyarlılıktan dolayı 55. Tugay Komutanlığı personeline teşekkürlerini iletti.

