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55 Yıl Sonra Avustralya'daki Enkaz Bulundu

1969 yılında batan MV Noongah gemisinin enkazı 170 metre derinlikte tespit edildi. 21 kişi hayatını kaybetmişti.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 13:08
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 13:08
55 Yıl Sonra Avustralya'daki Enkaz Bulundu

55 Yıl Sonra MV Noongah Enkazına Ulaşıldı

Avustralya'nın yeni Güney Galler açıklarında, 1969 yılında batan yük gemisi "MV Noongah"ın enkazı bulundu. Geminin, o dönemde çelik taşırken fırtına sebebiyle suya gömüldüğü belirtiliyor.

Enkazın Bulunduğu Derinlik

Gemi enkazı, 25 Ağustos 1969'da gerçekleşen olayda 26 kişilik mürettebattan 21'inin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Yapılan yüksek çözünürlüklü deniz tabanı haritalaması ve video görüntüleri sayesinde 170 metre derinlikte yerinin tespit edildiği kaydedildi.

Tarihi Kurtarma Çalışmaları

O dönemde Avustralya tarihinde gerçekleştirilen en büyük deniz arama kurtarma çalışmalarından biri MV Noongah için düzenlenmişti. Kazadan sonra, mürettebattan 5 kişi kurtulmayı başarırken, 21 kişi ne yazık ki yaşamını yitirmişti.

Şimdi, modern teknoloji sayesinde bu tarihi enkazın durumu ve kalıntıları üzerinde daha fazla araştırma yapılması planlanıyor.

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