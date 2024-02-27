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56 ilde eş zamanlı Kafes-49 operasyonu: 147 şüpheli ele geçirildi

Mali suç örgütlerinin tefeci ve dolandırıcı faaliyetlerine karşı “Kafes-49” adı verilen operasyonlar 56 ilde aynı anda düzenlendi. Bu operasyonlarda 147 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.02.2024 09:10
Güncelleme Tarihi: 27.02.2024 09:10
56 ilde eş zamanlı Kafes-49 operasyonu: 147 şüpheli ele geçirildi

“Kafes-49” isimli operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı yönetiminde; İl KOM ve Mali Şube Müdürlükleri tarafından tefeci ve dolandırıcı mali suç örgütlerine karşı 56 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonlarda 147 şüpheliye yasal işlem yapıldığını açıkladı.

56 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-49” operasyonlarında 147 kişiye yasal işlem uygulandı. Bu kişilerin; tefecilik, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık, bireylere yönelik nitelikli dolandırıcılık, ihalelere hile karıştırma, sahte para basma, resmi ve özel belge sahteleme, vergi kaçırma gibi suçları işledikleri belirlendi.

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