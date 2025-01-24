56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı Başladı

Mısır, 56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı ile kültürel zenginliklerini sergiliyor. Bu yıl, başlangıçta şu söz vardı...Oku temasıyla düzenlenen fuarın açılışı, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Henu tarafından gerçekleştirildi. Fuar, Kahire'nin doğusundaki Mısır Uluslararası Sergi Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuar Hakkında Bilgiler

Orta Doğu'nun en büyük fuarları arasında yer alan Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, 80 ülkeden toplamda 1345 yayınevi ile katılımcı çekmektedir. Bu yılki şeref konuğu ise Umman olarak belirlenmiştir.

Yeni Katılımcılar ve Tarih

Söz konusu fuara ilk kez katılan ülkeler arasında Şili, Belçika, Kongo, Romanya, Bulgaristan, Avusturya ve Belize yer almakta. Kültürel etkileşimi artırmayı hedefleyen bu etkinlik, 5 Şubat tarihinde sona erecek ve katılımcılarına edebiyat dünyasının benzersiz bir deneyimini sunmayı amaçlıyor.