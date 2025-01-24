DOLAR
35,67 -0,13%
EURO
37,19 0,06%
ALTIN
3.164,28 -0,37%
BITCOIN
3.693.727,52 -0,61%

56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

Mısır'da 56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı başladı. 80 ülkeden 1345 yayınevi 5 Şubat'a kadar ziyaretçileri bekliyor.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 03:10
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 03:10
56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı Başladı

Mısır, 56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı ile kültürel zenginliklerini sergiliyor. Bu yıl, başlangıçta şu söz vardı...Oku temasıyla düzenlenen fuarın açılışı, Mısır Kültür Bakanı Ahmed Henu tarafından gerçekleştirildi. Fuar, Kahire'nin doğusundaki Mısır Uluslararası Sergi Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı.

Fuar Hakkında Bilgiler

Orta Doğu'nun en büyük fuarları arasında yer alan Uluslararası Kahire Kitap Fuarı, 80 ülkeden toplamda 1345 yayınevi ile katılımcı çekmektedir. Bu yılki şeref konuğu ise Umman olarak belirlenmiştir.

Yeni Katılımcılar ve Tarih

Söz konusu fuara ilk kez katılan ülkeler arasında Şili, Belçika, Kongo, Romanya, Bulgaristan, Avusturya ve Belize yer almakta. Kültürel etkileşimi artırmayı hedefleyen bu etkinlik, 5 Şubat tarihinde sona erecek ve katılımcılarına edebiyat dünyasının benzersiz bir deneyimini sunmayı amaçlıyor.

İLGİLİ HABERLER

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
56. Uluslararası Kahire Kitap Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı
2
Bolu'daki Otel Yangını İçin Bir Gözaltı: Emekli Mimar Ali B. İstanbul'da Yakalandı
3
Kartalkaya'da Yangın: Olayda Kurtulan Fotoğrafçı Mehmet Tahir Nama'nın Korku Dolu Anıları
4
Ebrar Sitesi Selam Apartmanı Davasında Yargılama Devam Ediyor
5
Ordu'da Zabıta Memuruna İdari Soruşturma: Pandemi Dönemi Tartışması
6
Bursa'da Tekel Bayisi Silahlı Saldırıya Uğradı: Yaralı Var
7
Batı Kudüs'te Aşırı Sağcı İsraillilerin Protestosu: Kalkilya'daki Olaylar Gerginliği Artırdı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

Trabzon'dan 83.500 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Özel Okul Velilerine Uyarı: Hemen Hakem Heyetine Başvurun!

İzmir'de Emekliye ve Öğrenciye Yüzde 20 İndirim Desteği!

İstanbullulara Gece Müjdesi: Kentsel Dönüşüm İçin 1 Milyon TL Destek

Ankara'da Toplu Taşıma Krizi: Yaşlılar ve Öğrenciler Alınmayacak

Son Gün: Çanakkale ve Diyarbakır'da Personel Alımı Başvuruları Bugün Bitiyor!

Osmaniye'de TOKİ'den Yeni Konut Projesi: Yüzlerce Daire Satışa Çıkıyor

Burdur'da Halkbank'tan Öğretmenlere Rekor Promosyon Ödemesi

Ocak Ayına Özel Çifte Kazanç! 1.000 TL'ye EK Fatura Desteği