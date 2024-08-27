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57. Geleneksel İbradı Ormana Üzüm Festivali Başlıyor

İbradı'da bu yıl 57.'sı düzenlenecek olan Üzüm Festivali, renkli etkinliklerle 30-31 Ağustos'ta ziyaretçilerini bekliyor.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 19:42
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 19:42
57. Geleneksel İbradı Ormana Üzüm Festivali Başlıyor

57. Geleneksel Üzüm Festivali İbradı'da Başlıyor

Antalya'nın doğal güzellikleriyle ünlü İbradı ilçesi, 30-31 Ağustos tarihlerinde 57. Geleneksel İbradı Ormana Üzüm Festivali'ne ev sahipliği yapacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle İbradı Kaymakamlığı, İbradı Belediyesi ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan festival, her yıl olduğu gibi bu yıl da katılımcılara unutulmaz anlar yaşatacak.

Festivalin Etkinlik Programı

Festivale, ASKF İbradı Ormana Spor Köyü'nde yerel halk ve misafirlerin katılımıyla çeşitli etkinliklerle start verilecek. İlk gün, geleneksel Selçuklu Kervan Yürüyüşü ile başlayacak ve ardından "En Güzel Üzüm Yarışması" ile "Fotomaraton Ödül Töreni" gerçekleştirilecek. Ayrıca, ünlü sanatçı Hasan Kurt ve Türk Halk Müziği sanatçısı Elif Buse Doğan konserleri ile etkinlikler renklenecek.

İkinci Gün Eğlencelerle Devam Edecek

31 Ağustos'ta, üzüm kaynatma etkinliği ile başlayacak festival, çeşitli yarışmalar, amatör müzik grupları ve folklor gösterileri ile devam edecek. Ayrıca, Türk Halk Müziği sanatçıları Tuğba Karakuş ve İsmail Altunsaray'ın sahne alacağı etkinlikte, DJ performansları ve eğlenceli oyun havaları ile festival coşkulu bir şekilde sona erecek.

İbradı, hem kültürel zenginliği hem de tarihi dokusuyla her yıl olduğu gibi bu yıl da misafirlerini bekliyor.

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