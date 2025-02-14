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57 Yıldır Berberlik Yapan 69 Yaşındaki Hasan Erşahin'in Hikayesi

Manisa'nın Demirci ilçesinde, 57 yıldır berberlik yapan 69 yaşındaki Hasan Erşahin, mesleğini severek sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 16:08
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 16:47
57 Yıldır Berberlik Yapan 69 Yaşındaki Hasan Erşahin'in Hikayesi

Hasan Erşahin: Berberlikte 57 Yıl

Manisa'nın Demirci ilçesinde 69 yaşındaki Hasan Erşahin, 57 yıl önce mesleğe adım atmış ve bu süre zarfında büyük bir tutku ile berberlik yapmaya devam ediyor. Henüz 12 yaşında çırak olarak girdiği berber dükkanında kalfa ve ardından usta unvanını kazandı.

Kendi Dükkanında Hizmet Veriyor

Camiatik Mahallesi'ndeki küçük dükkanında tek başına çalışan Erşahin, her sabah erkenden işine başlıyor. İlerlemiş yaşına rağmen müşterilerine olan hizmet aşkı hiç azalmadı.

“46 Yıldır Aynı Müşterilerim Geliyor”

Hasan Erşahin, A.A. muhabirine yaptığı açıklamada, ilkokulu bitirdikten sonra babasının yönlendirmesiyle mesleğe başladığını aktardı. Askerlik görevinden dönüşüyle birlikte, 46 yıl önce kendi dükkanını açtığını belirten Erşahin, "Berberlik mesleği sayesinde çok çevre edindim. Mesleğimle yaşıt müşterilerim var. 46 yıldır aynı müşterilerim gelir," dedi.

Gençlerin Berberliğe İlgi Gösterememesi

Erşahin, gençlerin bu mesleğe yönelik heveslerinin azaldığını ifade ederek, "Yetiştirdiğim çıraklar bu mesleği yapmadı. Şimdiki gelen çıraklar, 'Bana mesleği öğret' demiyor, 'Kaç para vereceksin?' diyor. Meslek öğrenme hevesi yok," diye söyledi.

Mesleğine Bağlılığı

Mesleğe başladığı yıllarda el kuvvetiyle çalışan traş makineleri olduğunu hatırlatan Erşahin, şu anda elektrikli makinelerin işini kolaylaştırdığını belirtti. Severek yaptığı mesleğini, sağlığı izin verdiği sürece sürdürmeye kararlı. "Anne ve babalar, mesleğe hevesli çocuklarını çıraklığa versinler," diyen Erşahin, berberliğin ne kadar özel bir meslek olduğunu vurguladı.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 69 yaşındaki Hasan Erşahin (fotoğrafta), 57 yıl önce başladığı...

Manisa'nın Demirci ilçesinde 69 yaşındaki Hasan Erşahin (fotoğrafta), 57 yıl önce başladığı berberlik mesleğini severek yapmaya devam ediyor. Henüz 12 yaşında çırak olarak girdiği berber dükkanında önce kalfa, sonra da usta olan Erşahin, Camiatik Mahallesi'ndeki küçük dükkanında tek başına çalışıyor.

Manisa'nın Demirci ilçesinde 69 yaşındaki Hasan Erşahin (fotoğrafta), 57 yıl önce başladığı...

Manisa'nın Demirci ilçesinde 69 yaşındaki Hasan Erşahin (fotoğrafta), 57 yıl önce başladığı berberlik mesleğini severek yapmaya devam ediyor. Henüz 12 yaşında çırak olarak girdiği berber dükkanında önce kalfa, sonra da usta olan Erşahin, Camiatik Mahallesi'ndeki küçük dükkanında tek başına çalışıyor.

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