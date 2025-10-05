5G'de Yerli ve Milli Hamle: ULAK 3 Bini Aşkın Sahayla 2026 Hazırlığı

ULAK Haberleşme AŞ, Türkiye'nin 2026'da kullanıma sunacağı 5G'ye yerli ve milli geçiş için 3 bini aşkın sahada hazırlık yapıyor.

Yayın Tarihi: 05.10.2025 11:02
Güncelleme Tarihi: 05.10.2025 11:02
ULAK Haberleşme AŞ, 5G geçişinde millileşme hedefiyle saha çalışmalarını hızlandırdı

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR/MERTKAN ORUÇ - Türkiye'nin 2026'da yurt genelinde kullanıma sunmaya hazırlandığı 5G'ye azami derecede yerli ve milli teknolojilerle geçiş için ULAK Haberleşme AŞ tarafından 3 bini aşkın sahada hazırlık yapılıyor.

ULAK Haberleşme AŞ Genel Müdürü Ruşen Kömürcü tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

- "Haberleşme altyapılarındaki yerli ve milli üretim kabiliyetimiz, ülkemizin dijital dönüşüm..."

Şirketin sahadaki çalışmaları, 5G teknolojisinin ülke genelinde güvenli ve bağımsız bir altyapıyla hayata geçirilmesi hedefi doğrultusunda planlanıyor. Proje kapsamındaki saha hazırlıkları, yerli üretim kapasitesinin etkin kullanımını ve teknolojik bağımsızlığı öne çıkarıyor.

ULAK'ın yürüttüğü saha çalışmaları, hem altyapı uyumluluğunu sağlama hem de yerli donanım ve yazılım entegrasyonunu hızlandırma amacı taşıyor. Kurum, 5G'nin getireceği yeni hizmet ve uygulamalar için gerekli altyapı hazırlıklarını önceliklendiriyor.

