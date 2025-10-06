5G ile Sanayide Dönüşüm: Akıllı Fabrikalar ve Verimlilik

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç'ın değerlendirmesi

Türkiye'de 5G teknolojisinin devreye alınmasıyla sanayi sektöründe akıllı fabrikaların gelişmesi, verimliliğin artması ve kritik sektörlerde küresel rekabet avantajı sağlanması öngörülüyor.

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç şöyle dedi: "5G'nin en somut yansımalarından biri, akıllı fabrikaların gelişiminde görülecek. 5G ile üretim...

Haber, Türkiye'de 5G'nin sanayiye etkilerini öne çıkarıyor.

ZEYNEP DUYAR/YUNUS TÜRK - Anadolu Ajansı