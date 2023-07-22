6 bin nüfuslu ilçeye 2023 yılında 1 milyondan fazla turist geldi

Tarihi dokusuyla dikkat çeken il bu sene turistlere ev sahipliği yapıyor! Bakın 7 ay içinde kaç turist gelmiş! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

AKIN AKIN TURİST GELİYOR

Osmanlı, Ceneviz, Roma, Bizans, Klasik yapılarıyla dikkatleri üstüne çekmeyi başaran Amasra Kalesi 2015 senesinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ne dahil edilmişti. Amasra Müzesi'nde sergilenen birçok eserle ise dikkatleri üstüne çekmeye devam ediyor. Son dönemlerde ise hem yerli hem yabancı turistlerin dikkatini çeken Amasra özellikle Tavşan Adası ile dikkatleri çekiyor. Amasra'ya 2023 senesinin ilk 7 ayında bir milyondan fazla yerli ve yabancı turist akın etti. Amasra Çekiciler Çarşısı esnafı Hasan Özısık konu ile ilgili şunları söyledi; 'Havalar iyi gittiği için sezon güzel başladı. 9 günlük bayram tatilinde güneş vardı.





Çok memnunuz, eğer havalar böyle giderse daha da mutlu oluruz.' Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır da konu ile ilgili şu açıklamaları yaptı; 'Amasra yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Özellikle havalar iyi gittiği için 9 günlük bayram tatili de dahil olmak üzere 2023 senesinin ilk 7 ayında günü birlik olanlarla birlikte 1 milyondan fazla turist ağırlandı. Bu sene 2 milyon turist sayısına ulaşmayı bekliyoruz. Temmuz ayı ortası itibariyle 1 milyondan fazla turist geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Amasra yolcu iskelesini tamamladıktan sonra kruvaziyer turizm de başlamış oldu. Geçtiğimiz sene ilk kez Astoria Grande gemisi buraya geldi. 2022 senesinde toplamda 9 sefer yaptı ve personel dahil 9 bin 23 vatandaş ağırlandı. Yine 2023 senesinde toplam 10 sefer yapıldı ve 9 bin 954 yolcu ağırlandı. Daha 16 sefer olacak. Yeni kruvaziyer gemilerle bu sayı da artacaktır.'