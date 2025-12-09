6. Esenler Film Festivali Finalistleri Açıklandı: 10 Film Ödül İçin Yarışacak

6. Esenler Film Festivali finalistleri belli oldu

Esenler Belediyesi ev sahipliğinde 19-23 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan 6. Esenler Film Festivali yarışma ve yapım destek bölümlerinin finalistleri açıklandı. Festival bu yıl da rekor sayıda başvuru alırken, seçkide önemli festivallerden finalist filmler yer alıyor.

Kısa Film Yarışması finalistleri

Jüri başkanlığını Reis Çelik'in üstlendiği 'Kısa Film Yarışması'nda ödül için yarışacak filmler şunlar: Özgür Nuri Çiçek'in yönettiği Bir Sinefilin Dramı, Mahsum Taşkın'ın yönettiği Garan, Uluç Orhan Durmaçalış'ın yönettiği Hayaller Özgürlük İster, Onur Özkan'ın yönettiği Kavanoz, Özümcan Akın'ın yönettiği Kendi Saçını Kesen Berber, Nur Sultan Bulut'un yönettiği Kıyamet Önceki Gün Kopmuştu, Mehmet Oğuz Yıldırım'ın yönettiği Kudret, Turgut Kanal'ın yönettiği Mümeyyiz, Deniz Koloş'un yönettiği Ölüm Bizi Ayırana Dek ve Kazım Baynal'ın yönettiği Serezîpon.

Festival gösterimleri

Kısa film yarışma seçkisinin yanı sıra festivalde şu filmlerin gösterimleri yapılacak: Emre Cef Kamhinin yönettiği Aslında Herkes, Kemal Akçay'ın Babamın Arkadaşı, Mert Kartal'ın Beyaz Karlar Altında, Nurten Kübra Altın'ın Kılavuz, Abdullah Harun İlhan'ın Özgür Kelimeler: Gazzeli Bir Şair, Batuhan Yıldız ve Kaan Elönü'nün Pat, Ezgi Temel'in Sakın Söyleme, Kerem Kurtuluş'un Toprağa Dönüş, Hasan Ali Kılıçgün'ün 30 Dakikadan Sonra ve Miray Kuyumcu'nun 326 filmleri festival programında yer alacak.

Ödüller ve telif ödemeleri

Yarışma bölümünde finale kalan 10 film arasında verilecek ödüller şu şekilde: en iyi film 60 bin TL, ikinci film 50 bin TL, üçüncü film 40 bin TL ve bu yıl ilk kez verilecek Jüri Özel Ödülü 30 bin TL. Ayrıca finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme de gösterim telifi olarak 10'ar bin TL ödenecek. Toplam dağıtılacak ödül tutarı 240 bin TL.

Kısa Film Yapım Destek bölümü finalistleri

'Kısa Film Yapım Destek' bölümünde finalist projeler şunlar: Feyyaz Ketenoğlu'nun 'Anons', Deniz Büyükkırlı'nın 'Aslı Başrol İstiyor', Yaşar Güney Yurdakul'un 'Bir Gece Kadar Uzak', Semih Sağman'ın 'Bir Kış Günü Babam Öldüğünde', Mehmet Nuri Kaya'nın 'Hydrocracy', Şahin Timur'un 'Kahvaltı Mülkiyetin Temelidir', Hasan Ete'nin 'Orfoz', Ozan Dindarik'in 'Öldükten Sonra Bir Gün', Efe Can Yıldız'ın 'Sessiz Bi’ Muhteşemlik' ve Muhammet Emin Altunkaynak'ın 'Tavukkarası' projeleri.

Yapım desteği ve ayni ödüller

Jüri tarafından seçilecek 3 projeye her birine 120’şer bin TL nakdi destek verilecek. Ayrıca festival, önceki yıllarda olduğu gibi sektöre kamera ekipman, post prodüksiyon, ışık, ses ve afiş desteği sağlayacak. 'Kısa Film Yapım Destek Bölümü'nde finale kalan projeler arasından seçilenlere şu ayni destekler verilecek: İstenci Film Prodüksiyon Ekipman Desteği, Flod Post Color Desteği, Flod Post Kurgu Desteği, Holylight Işık Ekipman Desteği, Aytekin Sound Ses Ekipman Desteği ve Dart Duvar Afiş Ödülü Desteği.

Ödül töreni

Ödüller ve desteklerin sahipleri, 23 Aralık akşamı Atlas Sineması'nda düzenlenecek törenle açıklanacak.

