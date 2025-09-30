6. Esenler Film Festivali'nde Kısa Film Başvuruları Başladı

Esenler Belediyesi tarafından düzenlenen 6. Esenler Film Festivali kapsamında kısa film yarışması için başvurular alınıyor. Festival, 19-23 Aralık tarihleri arasında Esenler'de sinemaseverleri buluşturacak.

Başvuru ve Takvim

Yarışmaya başvurular 25 Ekim tarihine kadar kabul edilecek. Ön jüri tarafından değerlendirilecek filmler arasından seçilecek 10 film, festival haftasında büyük ödüller için yarışacak.

Ödüller ve Jüri

Toplam 240 bin lira ödülün dağıtılacağı yarışmada, En İyi Film Ödülü'nü kazanan yapım 60 bin lira ile ödüllendirilecek. İkincilik ödülüne değer bulunan yapıma 50 bin lira, üçüncü olan yapıma ise 40 bin lira takdim edilecek.

Bu yıl ilk kez verilecek Jüri Özel Ödülü'nün sahibi 30 bin lira ile ödüllendirilecek. Önceki yıllarda olduğu gibi finale kalan ancak dereceye giremeyen 6 filme de 10'ar bin lira gösterim telifi verilecek. Ödüller, festivalin kapanış günü 23 Aralıktaki törende sahiplerine ulaştırılacak.

Türler ve Detaylar

Yarışma, kurmaca, belgesel, animasyon ve deneysel türlerdeki kısa filmlere açık. Detaylı bilgi ve yarışma koşullarına esenlerfilmfestivali.com üzerinden ulaşılabilir.