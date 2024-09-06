6 Eylül 2024 Gündem Özeti

GÜNDEM ÖZETİ / 6 Eylül 2024

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

Günlük Programlar

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı'nda basın toplantısı düzenleyecek. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek ve ayrıca Enerji Arz Güvenliği Toplantısı'na katılacak. Toplantı sonunda, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Cumhuriyet Meclisi inşaat alanında incelemeler yapacak. KKTC Başbakanı Ünal Üstel ile birlikte Gaziler ve Askeri Hastanelere dair protokol imza törenine katılacak. (Lefkoşa) CHP'nin 20. Olağanüstü Kurultayı, ATO Congresium'da toplanacak. (Ankara/10.00)

Yasama ve Yürütme Faaliyetleri

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AK Parti Türkiye Buluşmaları'na iştirak edecek ve Tekirdağ'daki Bölge Adliye Mahkemesi açılışına katılacak. Ziyaret programı kapsamında Valiliği ve Baro'yu da ziyaret edecek. (Tekirdağ/09.30-15.00) Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valiliği ziyaret etmeyi planlıyor. Ayrıca, 3. Uluslararası Midyat Kültür ve Sanat Festivali'nde yer alacak. (Mardin/16.00-17.30) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Abdi İpekçi Spor Kompleksi'nde incelemelerde bulunacak. (İstanbul/11.30)

Ekonomi ve Finans Gelişmeleri

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Model Fabrika Açılış Töreni'ne katılacak ve Samsun'daki belediyeyi ile Valiliği ziyaret edecek. (Samsun/11.20-13.30/14.20) Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tarımda Yeni Dönem: Üretim Planlaması ve Yeni Destekleme Modeli" konulu basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/09.30) Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Valiliği ziyaret edecek ve Gediz Köprülü Kavşağı'nda incelemelerde bulunacak. Ayrıca, AK Parti Manisa İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılacak. (Manisa/12.30-16.00) Türkiye İstatistik Kurumu, 2023 yılı kültürel miras istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00)

Dünya ve Diplomasi Gelişmeleri

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'ya resmi ziyarette bulunacak. (Priştine) İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve Hizbullah'a karşı gerçekleştirdiği "önleyici saldırı" sonrası gelişmeler takip ediliyor. (Gazze/Kudüs/Beyrut)

Güncel Etkinlikler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Valiliği ziyaret ederek Çiftlikköy İlçe Müftülüğü Hizmet Binası açılışına katılacak. Ayrıca, Hz. Ali Camii açılışında ve Vasfiye Turna Kur'an Kursu açılışında yer alacak. (Yalova/10.30-14.00)

Spor Gelişmeleri

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Fransa'da devam ederken, milli sporcular 6 branşta madalya mücadelesi verecek. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da bu müsabakaları takip edecek. (Paris/10.30-21.00) A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ilk maçında Galler ile karşı karşıya gelecek. (Cardiff/21.45) Ümit Milli Futbol Takımı, 2025 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda İrlanda Cumhuriyeti'ni ağırlayacak. (İstanbul/19.45)

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