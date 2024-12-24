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6 İlde Aşırı Yağışlar İçin Turuncu Uyarı!

İçişleri Bakanlığı, 6 ilde aşırı yağışlar nedeniyle turuncu uyarı yaptı, vatandaşlar tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.

Yayın Tarihi: 24.12.2024 08:18
Güncelleme Tarihi: 24.12.2024 08:18
6 İlde Aşırı Yağışlar İçin Turuncu Uyarı!

İçişleri Bakanlığından Turuncu Uyarı

İçişleri Bakanlığı, İzmir, Manisa, Muğla, Antalya, Aydın ve Isparta illerinde meydana gelecek aşırı yağışlar sebebiyle turuncu uyarı verildiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere dayanarak bu kararın alındığı belirtiliyor.

Valilikten Uyarılar ve Tedbirler

Turuncu uyarı yapılan illerdeki vatandaşlara Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından SMS ile bilgilendirme yapılacağı ifade edildi. Ayrıca, köy muhtarları, camiler, belediye hoparlörleri ve emniyet-jandarma araçları aracılığıyla anonslar yapılarak, vatandaşların tedbirli olmaları ve dere kenarlarından uzak durmaları konusunda bilgilendirileceği vurgulandı.

Antalya'da Taşımalı Eğitime Ara Verildi

Özellikle Antalya ilinde aşırı yağışlar nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği kaydedildi. Açıklamada, turuncu uyarı verilen illerde herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması adına AFAD il müdürlükleri ve diğer ilgili kurumlardan 7 bin 749 personel, 3 bin 118 araç, 600 motopomp ve 334 dalgıç pompa hazır bekletildiği bildirildi.

Vatandaşların, meteoroloji uyarılarını dikkatle takip etmeleri ve özellikle sel ve taşkın riski taşıyan bölgelerden uzak durmaları gerektiği önemle hatırlatıldı. Gelişmeler takip edilmektedir.

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