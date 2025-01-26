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6 İlde Doğal Sit ve Koruma Alanları İlan Edildi

Çevre Bakanlığı, 6 ildeki bazı bölgeleri doğal sit ve koruma alanı olarak tescilledi. İstanbul, Çanakkale ve Mersin dahil.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:49
6 İlde Doğal Sit ve Koruma Alanları İlan Edildi

6 İlde Doğal Sit ve Koruma Alanları İlan Edildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 6 ildeki bazı bölgelerin "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" ve "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tescillenmesine dair kararlarını Resmi Gazete'de yayımladı.

İstanbul ve Çanakkale'de Önemli Alanlar

Yayımlanan kararların detaylarına göre, İstanbul Kadıköy'deki Kurbağalıdere mevkisi ile Çanakkale merkez ilçesindeki Ovacık ve Civler köyleri sınırları, doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı olarak tescillenmiştir.

Mersin'de Doğal Sit Alanları

Mersin'in Silifke-Erdemli ilçesindeki Şeytan Deresi'nin birinci, ikinci ve üçüncü kısım potansiyel doğal sit alanları da, hem "doğal sit-nitelikli doğal koruma alanı" hem de "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak ilan edilmiştir.

Diğer Alanlar ve Detaylar

Diğer tescillenen alanlar arasında Gümüşhane'nin merkez ilçesi Halgent Şelalesi ve çevresi, Sakarya'daki Sapanca Gölü Etap 3/A Doğal Sit Alanı, ayrıca Aydın'ın Didim ilçesindeki Kocahan mevkisi Etabı Doğal Sit Alanı bulunmaktadır. Bu alanlar "doğal sit-sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak belirlenmiştir.

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